استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بإصلاح كسر ماسورة مياه بالمنشية البحرية

استجاب الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لشكوى الأهالي من كسر مفاجئ، بماسورة مياه شرب بمنطقة المنشية البحرية، بمدينة قنا، موجهًا بسرعة العمل على إنهاء الأزمة وإصلاح العطل، فى إطار تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة قنا، نجحت في السيطرة على كسر مفاجئ بماسورة مياه شرب بشارع البنك الأهلي بمنطقة المنشية البحرية، فور تلقي البلاغ وشكاوى المواطنين، بشأن وجود تسريب مياه أدى إلى إعاقة الحركة المرورية بالشارع، موجهًا بسرعة إنهاء المشكلة وتلافي أسباب الشكوى.

وأشار عبدالحليم، إلى أنه تم توجيه فرق الصيانة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا إلى موقع البلاغ، والدفع بسيارات الكسح لشفط المياه الناتجة عن الكسر لتيسير حركة المارة والسيارات، والبدء الفوري في أعمال الحفر وتغيير الجزء التالف من الماسورة، لضمان عودة ضخ المياه بانتظام للمنطقة.

كما وجه محافظ قنا، بسرعة تمهيد الطريق فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، مشددًا على رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، بضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أية أعطال أو أزمات تمس الحياة اليومية للمواطن القنائي، خاصة وأن المحافظة تضع شكاوى المواطنين على رأس أولوياتها.

كان أهالى المنشية بمدينة قنا، تقدموا ببلاغات وشكاوى بوجود تسريب مياه أدى إلى إعاقة الحركة المرورية بالشارع، مطالبين بتدخل فورى للأجهزة التنفيذية.

