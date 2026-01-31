قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
قنا.. رفع 20 طن مخلفات وتمهيد طريق العقب بطول 3 كيلو

يوسف رجب

تابع الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أعمال النظافة العامة بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية لقرية خزام جنوب قنا، تمكنت من رفع 20 طنًا من المخلفات، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بقرية العقب، وذلك لضمان توفير الراحة والأمان لمستخدمي الطريق من أهالي القرية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أن الوحدة المحلية لقرية خزام، برئاسة محمد إبراهيم، شنت حملة مكبرة استهدفت طريق العقب، بداية من محطة الرفع رقم ١ حتى الظهير الصحراوي، ومحطة وقود الوطنية، بطريق قنا / طيبة بالصحراوي الشرقي، بإجمالي طول ٣ كيلومترات.

وأوضح شاكر، بأنه تم مسح وتسوية الطريق باستخدام معدات الوحدة، بهدف تمهيده وإعادة توسعته على النحو المطلوب، حيث تم رفع ٢٠ طن من المخلفات والتراكمات من حواف الطريق، باستخدام معدات الوحدة، وبمشاركة فعالة من أهالي القرية.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، على أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بكافة الطرق الداخلية بمستوى قرى المدينة، مما يحسن من جودة الحياة للمواطنين، وللارتقاء بمستوى ‏الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على مشكلاتهم، واتخاذ ‏إجراءات عاجلة لها.

من جانبه وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة استمرار حملات النظافة والتطهير، بكافة قرى ومدن المحافظة، والعمل على رفع كفاءة الطرق غير المرصوفة بالقرى، ورفع التراكمات، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

قنا محافظ قنا قرية خزام قرية العقب النظافة العامة رفع كفاءة الطرق

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

زينة رمضان 2026

زينة رمضان 2026 .. من البيت وبخطوات بسيطة

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

