قنا.. رفع 20 طن مخلفات وتمهيد طريق العقب بطول 3 كيلو

تابع الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أعمال النظافة العامة بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية لقرية خزام جنوب قنا، تمكنت من رفع 20 طنًا من المخلفات، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بقرية العقب، وذلك لضمان توفير الراحة والأمان لمستخدمي الطريق من أهالي القرية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أن الوحدة المحلية لقرية خزام، برئاسة محمد إبراهيم، شنت حملة مكبرة استهدفت طريق العقب، بداية من محطة الرفع رقم ١ حتى الظهير الصحراوي، ومحطة وقود الوطنية، بطريق قنا / طيبة بالصحراوي الشرقي، بإجمالي طول ٣ كيلومترات.

وأوضح شاكر، بأنه تم مسح وتسوية الطريق باستخدام معدات الوحدة، بهدف تمهيده وإعادة توسعته على النحو المطلوب، حيث تم رفع ٢٠ طن من المخلفات والتراكمات من حواف الطريق، باستخدام معدات الوحدة، وبمشاركة فعالة من أهالي القرية.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، على أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بكافة الطرق الداخلية بمستوى قرى المدينة، مما يحسن من جودة الحياة للمواطنين، وللارتقاء بمستوى ‏الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على مشكلاتهم، واتخاذ ‏إجراءات عاجلة لها.

من جانبه وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة استمرار حملات النظافة والتطهير، بكافة قرى ومدن المحافظة، والعمل على رفع كفاءة الطرق غير المرصوفة بالقرى، ورفع التراكمات، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة.