بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم ، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 بنسبة نجاح بلغت 75.6%.

وتقدم للامتحان 64 ألف و 636 للنظامي حضر منهم 64 ألف و 161 طالباً للنظامي.

كما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية62.59% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 100% ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصُمّ وضعاف السمع إلى 80 %.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استمرار التفوق والنجاح في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية.

وأكد أن الحفاظ على التفوق واستدامته عبر مراحل التعليم المختلفة بمثابة التحدي الجوهري الذي ينبغي العمل بكل جد واجتهاد لتجاوزه ، خاصة في ظل من يمثله قطاع التعليم من أولوية أولى في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 85.18 % ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 82.4 % ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 79.9 % ، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 68.5% ، وإدارة الفشن في المركز الخامس بنسبة 66.7 % ، وفي المركز السادس إدارة اهناسيا بنسبة 65.05% وفي المركز السابع إدارة سمسطا بنسبة 63.7%.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2025/2026 جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 23 يناير الماضي .