القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل في البحيرة
الكونفدرالية| شباب بلوزداد الجزائري يتصدر مجموعته بالفوز على ستيلينبوش
شريحة الأسرة.. اقتراح برلماني لتطبيق نظام يتيح الرقابة والتحكم في استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل
تنبيه جوي: نشاط للرياح وأمطار خفيفة على هذه المناطق
ريال مدريد يقتنص فوزًا قاتلًا من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني
دعاء الإفطار أول الأيام البيض من شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
قرارات جديدة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل
تعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة
إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على فولهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
مجدي سلامة

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره فولهام، بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كاسيميرو هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17.

ثم أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

لامينس -  لوك شاو - مارتينيز - ماجواير - دالوت - ماينو - كاسيميرو - كونيا - برونو -  ديالو - مبيومو. 

كاريك يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: الاحتجاج لن يؤثر على اللاعبين

أكد مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه لا يشعر بالاستياء من الاحتجاج المخطط له من قبل جماهير النادي قبل مواجهة فولهام، اليوم الأحد، مشدداً على أن ذلك لن يؤثر على أداء اللاعبين وهم يسعون لتحقيق الفوز الثالث على التوالي تحت قيادته.

وتولى كاريك تدريب الشياطين الحمر خلفاً لروبن أموريم حتى نهاية الموسم، وبدأ مسيرته بشكل مذهل، بتحقيق انتصارين متتاليين على مانشستر سيتي وآرسنال، ما أعاد الفريق إلى صدارة المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأتي احتجاجات الجماهير، التي يشارك فيها أكثر من 6000 مشجع بحسب مجموعة «1958 The»، للتعبير عن غضبهم تجاه عائلة جليزر والسير جيم راتكليف، المسئول عن عمليات كرة القدم بالنادي، وسط استمرار تراكم الديون التي بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني، ورغبتهم في تغيير إدارة النادي.

ورغم ذلك، شدد كاريك على احترامه الكامل لحق الجماهير في التعبير عن آرائهم، قائلاً: «الأمر لا يؤثر على الفريق، اللاعبون بالتأكيد ليسوا متأثرين أيضاً. الجماهير مذهلة، وقد دعمونا دائماً في كل الظروف».

مانشستر يونايتد فولهام الدوري الإنجليزي

