مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على فولهام في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره فولهام، بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كاسيميرو هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17.

ثم أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

لامينس - لوك شاو - مارتينيز - ماجواير - دالوت - ماينو - كاسيميرو - كونيا - برونو - ديالو - مبيومو.

كاريك يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: الاحتجاج لن يؤثر على اللاعبين

أكد مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه لا يشعر بالاستياء من الاحتجاج المخطط له من قبل جماهير النادي قبل مواجهة فولهام، اليوم الأحد، مشدداً على أن ذلك لن يؤثر على أداء اللاعبين وهم يسعون لتحقيق الفوز الثالث على التوالي تحت قيادته.

وتولى كاريك تدريب الشياطين الحمر خلفاً لروبن أموريم حتى نهاية الموسم، وبدأ مسيرته بشكل مذهل، بتحقيق انتصارين متتاليين على مانشستر سيتي وآرسنال، ما أعاد الفريق إلى صدارة المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأتي احتجاجات الجماهير، التي يشارك فيها أكثر من 6000 مشجع بحسب مجموعة «1958 The»، للتعبير عن غضبهم تجاه عائلة جليزر والسير جيم راتكليف، المسئول عن عمليات كرة القدم بالنادي، وسط استمرار تراكم الديون التي بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني، ورغبتهم في تغيير إدارة النادي.

ورغم ذلك، شدد كاريك على احترامه الكامل لحق الجماهير في التعبير عن آرائهم، قائلاً: «الأمر لا يؤثر على الفريق، اللاعبون بالتأكيد ليسوا متأثرين أيضاً. الجماهير مذهلة، وقد دعمونا دائماً في كل الظروف».