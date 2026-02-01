كاريك يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: الاحتجاج لن يؤثر على اللاعبين

أكد مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه لا يشعر بالاستياء من الاحتجاج المخطط له من قبل جماهير النادي قبل مواجهة فولهام، اليوم الأحد، مشدداً على أن ذلك لن يؤثر على أداء اللاعبين وهم يسعون لتحقيق الفوز الثالث على التوالي تحت قيادته.

وتولى كاريك تدريب الشياطين الحمر خلفاً لروبن أموريم حتى نهاية الموسم، وبدأ مسيرته بشكل مذهل، بتحقيق انتصارين متتاليين على مانشستر سيتي وآرسنال، ما أعاد الفريق إلى صدارة المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأتي احتجاجات الجماهير، التي يشارك فيها أكثر من 6000 مشجع بحسب مجموعة «1958 The»، للتعبير عن غضبهم تجاه عائلة جليزر والسير جيم راتكليف، المسئول عن عمليات كرة القدم بالنادي، وسط استمرار تراكم الديون التي بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني، ورغبتهم في تغيير إدارة النادي.

ورغم ذلك، شدد كاريك على احترامه الكامل لحق الجماهير في التعبير عن آرائهم، قائلاً: «الأمر لا يؤثر على الفريق، اللاعبون بالتأكيد ليسوا متأثرين أيضاً. الجماهير مذهلة، وقد دعمونا دائماً في كل الظروف».

وأضاف: «الاتصال بيننا وبين الجماهير خلال الأسبوعين الماضيين كان ممتازاً، وكلا الطرفين استفاد منه. نريد البناء على هذه البداية الإيجابية ومواصلة التقدم».

وتشير التقارير إلى أن النتائج المميزة مع كاريك فتحت النقاش حول إمكانية تعيينه مديراً فنياً دائماً للفريق بعد نهاية الموسم، رغم أن الخطة الأصلية كانت البحث عن مدرب جديد في الصيف، خاصة مع تبقي 15 مباراة على نهاية الموسم.