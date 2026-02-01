تعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص قرارا بتعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة لمدة عام، وذلك خلفًا للأستاذ علي أبو سنة.

وفي هذا السياق، فقد أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن خالص شكرها وتقديرها للأستاذ علي أبو سنة، مشيدة بما قدمه من جهود ملموسة خلال فترة توليه مهام مساعد وزير البيئة والقائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة، متمنية له داوم التوفيق والنجاح فى مسيرته القادمة.

كما اعربت الدكتورة منال عوض، عن خالص التمنيات بالتوفيق للمهندس شريف عبد الرحيم في مهام عمله الجديدة، مؤكدة ثقتها في قدرته على قيادة جهاز شئون البيئة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من كفاءة وخبرات متراكمة ورؤية متخصصة في ملفات البيئة والتغيرات المناخية.

المهندس شريف عبد الرحيم، يتمتع بخبرات ممتدة في مجال حماية البيئة والتغيرات المناخية،وقد التحق بالعمل في وزارة البيئة عام 2004، وتدرج في العديد من المناصب الفنية والقيادية داخل الوزارة وجهاز شئون البيئة، إلى أن تم تعيينه مساعدًا لوزيرة البيئة للتغيرات المناخية عام 2025.

كما لعب عبد الرحيم دورًا محوريًا في تمثيل مصر بالمحافل الدولية المعنية بالمناخ، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات والاجتماعات العلمية داخل مصر وخارجها، وكان من أبرزها مؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مصر بشرم الشيخ، حيث شغل منصب نائب رئيس الفريق التفاوضي، وعضو الفريق الرئاسي المصري، ورئيس اللجنة الفنية بالمشاركة مع وزارة الخارجية.كما ترأس الفريق التفاوضي المصري في اجتماعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) خلال الفترة من 2012 وحتى 2024، والتي تضمنت مراجعة تقارير التقييم الدولية (AR5 وAR6)، وملخصات صانعي السياسات، والتقارير الخاصة، بما يعكس خبرته المتعمقة ودوره الفاعل في صياغة السياسات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.