القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل في البحيرة
الكونفدرالية| شباب بلوزداد الجزائري يتصدر مجموعته بالفوز على ستيلينبوش
شريحة الأسرة.. اقتراح برلماني لتطبيق نظام يتيح الرقابة والتحكم في استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل
تنبيه جوي: نشاط للرياح وأمطار خفيفة على هذه المناطق
ريال مدريد يقتنص فوزًا قاتلًا من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني
دعاء الإفطار أول الأيام البيض من شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
قرارات جديدة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل
تعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة
إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
أخبار البلد

تعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة

المهندس شريف عبد الرحيم
المهندس شريف عبد الرحيم
حنان توفيق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص قرارا بتعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة لمدة عام، وذلك خلفًا للأستاذ علي أبو سنة.

وفي هذا السياق، فقد أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن خالص شكرها وتقديرها للأستاذ علي أبو سنة، مشيدة بما قدمه من جهود ملموسة خلال فترة توليه مهام مساعد وزير البيئة والقائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة، متمنية له داوم التوفيق والنجاح فى مسيرته القادمة.

كما اعربت الدكتورة منال عوض، عن  خالص التمنيات بالتوفيق للمهندس شريف عبد الرحيم في مهام عمله الجديدة، مؤكدة ثقتها في قدرته على قيادة جهاز شئون البيئة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من كفاءة وخبرات متراكمة ورؤية متخصصة في ملفات البيئة والتغيرات المناخية.

المهندس شريف عبد الرحيم، يتمتع بخبرات ممتدة في مجال حماية البيئة والتغيرات المناخية،وقد التحق بالعمل في وزارة البيئة عام 2004، وتدرج في العديد من المناصب الفنية والقيادية داخل الوزارة وجهاز شئون البيئة، إلى أن تم تعيينه مساعدًا لوزيرة البيئة للتغيرات المناخية عام 2025.

كما لعب عبد الرحيم دورًا محوريًا في تمثيل مصر بالمحافل الدولية المعنية بالمناخ، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات والاجتماعات العلمية داخل مصر وخارجها، وكان من أبرزها مؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مصر بشرم الشيخ، حيث شغل منصب نائب رئيس الفريق التفاوضي، وعضو الفريق الرئاسي المصري، ورئيس اللجنة الفنية بالمشاركة مع وزارة الخارجية.كما ترأس الفريق التفاوضي المصري في اجتماعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) خلال الفترة من 2012 وحتى 2024، والتي تضمنت مراجعة تقارير التقييم الدولية (AR5 وAR6)، وملخصات صانعي السياسات، والتقارير الخاصة، بما يعكس خبرته المتعمقة ودوره الفاعل في صياغة السياسات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.

منال عوض مصر مساعد الوزيرة للسياسات المناخية

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الشرقية

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

فورد

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

بالصور

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

