الكونفدرالية| شباب بلوزداد الجزائري يتصدر مجموعته بالفوز على ستيلينبوش

حقق فريق شباب بلوزداد الجزائري الفوز على منافسه ستيلينبوش الجنوب إفريقي بنتيجة 3 أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت أهداف فريق شباب بلوزداد الجزائري، عن طريق كل من، محمد علي بن حمودة في الدقيقة 19، عبد النور بالحسيني في الدقيقة 80، إسلام عباسي في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد ستيلينبوش عند 4 نقاط، في المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الثالثة بالكونفدرالية

1- شباب بلوزداد: 9 نقاط.

2- نادي اتوهو الكونغولي: 6 نقاط.

3- ستيليمبوش الجنوب إفريقي: 4 نقاط.

4- سيجيندا بلاك ستارز الغاني: 4 نقاط.