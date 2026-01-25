شباب بلوزداد يفوز على ستيلينبوش ويتصدر مجموعته في كأس الكونفدرالية الإفريقية

حقق نادي شباب بلوزداد لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ليلة الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب نلسون مانديلا ببراقي، وشهد تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى.

أهداف مبكرة وختام في الوقت القاتل

ودخل شباب بلوزداد المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق بلحوسيني في الدقيقة الخامسة، ليمنح فريقه أفضلية معنوية كبيرة. ومع محاولات الفريق الجنوب إفريقي للعودة في النتيجة، حافظ الشباب على تماسكه الدفاعي، قبل أن يؤكد تفوقه بهدف ثانٍ حمل توقيع الملالي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليحسم المواجهة بشكل نهائي.

صدارة مستحقة للمجموعة الثالثة

وبهذا الانتصار، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى ست نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة بعد ثلاث جولات، مؤكدًا طموحاته في المنافسة على بطاقة التأهل.

صراع مشتعل خلف المتصدر

في المقابل، تجمد رصيد ستيلينبوش الجنوب إفريقي عند أربع نقاط، متقاسمًا المركز الثاني مع سينجيدا التنزاني الذي يمتلك الرصيد ذاته، بينما يحتل أوتوهو الكونغولي المركز الأخير بثلاث نقاط، لتبقى حسابات التأهل مفتوحة قبل الجولات المقبلة.