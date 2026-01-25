هدف مبكر.. شباب بلوزداد يتفوق على ستلينبوس في الكونفدرالية

افتتح فريق شباب بلوزداد الجزائري التسجيل مبكراً وأحرز هدفا في شباك نظيره فريق ستلينبوش الجنوب إفريقي فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

وأحرز هدف فريق شباب بلوزداد الجزائري في شباك فريق ستلينبوش اللاعب عبدالنور بلحسيني في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

يدخل شباب بلوزداد هذه المواجهة برغبة قوية في استعادة التوازن بعد فترة شهدت تذبذبًا في نتائجه الأخيرة، ساعيًا لتحقيق الفوز الذي يعزز حظوظه في المنافسة على التأهل في المجموعة ويعيد الفريق لمسار الانتصارات.

في المقابل، يسعى ستيلينبوش لمواصلة عروضه القوية التي تضمنت فوزين وتعادلين في آخر خمس مباريات، مستفيدًا من أدائه المميز وسعيه لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، ما يجعل المباراة حاسمة لكلا الفريقين في مشوارهم القاري.