تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي عن التشكيل الرسمي لفريقه أمام الزمالك، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - باهر المحمدي - مصطفى العش.

خط الوسط: موجيشا - حسن علي - عميد صوافطة.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن - أسامة الزمراوي.

البدلاء

يجلس على مقاعد البدلاء: عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وعمرو سعداوي ومحمود حمادة وعمر الساعي وأحمد القرموطي وكريم بامبو ومحمد الشامي ومنذر طمين.