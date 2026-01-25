قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، اليوم، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع التأهل.

موعد المباراة واستعدادات الزمالك

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض المباراة، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة.

القنوات الناقلة للقاء

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، إلى جانب إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية المفتوحة، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء داخل مصر.

وضع المجموعة قبل القمة

ويتصدر فريق المصري البورسعيدي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين، ما يزيد من قوة وأهمية المواجهة أمام الزمالك، الذي يسعى لتقليص الفارق والدخول بقوة في سباق الصدارة.