ترتيب مجموعة الزمالك قبل المواجهة المصيرية أمام المصري والقنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك للعودة للمنافسات القارية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بلقاء المصري البورسعيدي

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستضيف نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- كايزر نقطة وحيدة.

4- زيسكو يونايتد دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة بى إن سبورت بحضور كوكبة من نجم الكرة المصرية والعربية.

حكم مباراة الزمالك والمصري

ويدير المباراة طاقم التحكيم من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو و رينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.