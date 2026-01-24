شباب الزمالك.. رهان القلعة البيضاء لعبور المرحلة الصعبة

بعد سلسلة الأزمات التي يعيشها نادي الزمالك في الأشهر الأخيرة، ازداد الوضع تعقيدًا بسبب تتابع العقوبات المالية وإيقاف القيد، وكان آخرها متعلقًا بمستحقات مالية على النادي لصالح نادي اوليكساندريا الأوكراني الخاصة بقيمة صفقة البرازيلي خوان بيزيرا البالغة 800 ألف دولار، وهو ما تسبب بإيقاف القيد الجديد لمدة 3 فترات متتالية.

وفي ظل الأزمات المتتالية، أصبح قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك أحد أهم الرهانات التي تعلّق عليها جماهير القلعة البيضاء آمالها، بحثًا عن متنفس يخفف وطأة الضغوط ويعيد شيئًا من الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ومع استمرار قرارات إيقاف القيد، وعدم قدرة الزمالك على إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، بات الاعتماد على أبناء النادي خيارًا اضطراريًا تحوّل بمرور الوقت إلى فرصة حقيقية، لتظهر أن في جعبة الزمالك مواهب قادرة على تحمّل المسؤولية وصناعة الفارق رغم صغر سنها.

تصعيد 5 لاعبين

وقبل مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، اضطر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، لتصعيد 5 لاعبين من الشباب وضمهم في قائمة المباراة بعد قيدهم في القائمة الأفريقية، وهم، السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الأفريقية للفريق.

ثقة الجهاز الفني

ومنح الجهاز الفني ثقته لعدد من العناصر الشابة، مؤكدًا أن هذه فرصة لإثبات الذات وتأكيد أن قطاع الناشئين داخل النادي يمتلك الكثير من المواهب القادرة على اللعب للفريق الأول وحجز مقعد أساسي، وأن الفرصة موجود أمام لاعبي القطاع للانضمام إلى الفريق الأول.

مستقبل يحتاج إلى حماية

هناك مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة، فقدان المواهب بسبب سوء الإدارة أو الضغوط المبكرة، على اللاعبين الشباب في حالة تحقيق نتائج سلبية، وهو ما يفرض على إدارة الزمالك ضرورة توفير حماية لهؤلاء اللاعبين، ليكونوا بارقة أمل حقيقية في زمن الأزمات، وقد يكونون حجر الأساس لمرحلة جديدة تعيد التوازن للقلعة البيضاء.

قائمة الزمالك الأفريقية: في حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، وفي خط الدفاع، محمود الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، عمر جابر، محمود بنتايك، محمد إسماعيل، بارون أوتشينج، ومحمد حمد، وفي خط الوسط، نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، محمد شحاتة، أحمد حمدي، سيف جعفر، محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، آدم كايد، محمد السيد، أحمد مجدي، وأحمد خضري، وفي خط الهجوم، سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، عدي الدباغ، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، عمرو ناصر، أحمد شريف، السيد أسامة، ومحمد إبراهيم.