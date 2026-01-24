قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
رياضة

شباب الزمالك.. رهان القلعة البيضاء لعبور المرحلة الصعبة

شباب الزمالك
شباب الزمالك
منتصر الرفاعي

بعد سلسلة الأزمات التي يعيشها نادي الزمالك في الأشهر الأخيرة، ازداد الوضع تعقيدًا بسبب تتابع العقوبات المالية وإيقاف القيد، وكان آخرها متعلقًا بمستحقات مالية على النادي لصالح نادي اوليكساندريا الأوكراني الخاصة بقيمة صفقة البرازيلي خوان بيزيرا البالغة 800 ألف دولار، وهو ما تسبب بإيقاف القيد الجديد لمدة 3 فترات متتالية.

وفي ظل الأزمات المتتالية، أصبح قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك أحد أهم الرهانات التي تعلّق عليها جماهير القلعة البيضاء آمالها، بحثًا عن متنفس يخفف وطأة الضغوط ويعيد شيئًا من الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ومع استمرار قرارات إيقاف القيد، وعدم قدرة الزمالك على إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، بات الاعتماد على أبناء النادي خيارًا اضطراريًا تحوّل بمرور الوقت إلى فرصة حقيقية، لتظهر أن في جعبة الزمالك مواهب قادرة على تحمّل المسؤولية وصناعة الفارق رغم صغر سنها.

تصعيد 5 لاعبين

وقبل مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، اضطر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، لتصعيد 5 لاعبين من الشباب وضمهم في قائمة المباراة بعد قيدهم في القائمة الأفريقية، وهم، السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الأفريقية للفريق.

ثقة الجهاز الفني

ومنح الجهاز الفني ثقته لعدد من العناصر الشابة، مؤكدًا أن هذه فرصة لإثبات الذات وتأكيد أن قطاع الناشئين داخل النادي يمتلك الكثير من المواهب القادرة على اللعب للفريق الأول وحجز مقعد أساسي، وأن الفرصة موجود أمام لاعبي القطاع للانضمام إلى الفريق الأول.

مستقبل يحتاج إلى حماية

هناك مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة، فقدان المواهب بسبب سوء الإدارة أو الضغوط المبكرة، على اللاعبين الشباب في حالة تحقيق نتائج سلبية، وهو ما يفرض على إدارة الزمالك ضرورة توفير حماية لهؤلاء اللاعبين، ليكونوا بارقة أمل حقيقية في زمن الأزمات، وقد يكونون حجر الأساس لمرحلة جديدة تعيد التوازن للقلعة البيضاء. 

قائمة الزمالك الأفريقية: في حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، وفي خط الدفاع، محمود الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، عمر جابر، محمود بنتايك، محمد إسماعيل، بارون أوتشينج، ومحمد حمد، وفي خط الوسط، نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، محمد شحاتة، أحمد حمدي، سيف جعفر، محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، آدم كايد، محمد السيد، أحمد مجدي، وأحمد خضري، وفي خط الهجوم، سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، عدي الدباغ، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، عمرو ناصر، أحمد شريف، السيد أسامة، ومحمد إبراهيم.

الزمالك الاهلي ايقاف قيد الزمالك الدوري الزمالك والمصري

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

مرموش وصلاح

4 أندية غادرت دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول ومانشستر سيتي؟

عاصفة مغناطيسية

عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض.. هل تؤثر على مصر؟

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

