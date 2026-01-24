الزمالك يطلب 2 مليون يورو للاستغناء عن عمر عبدالعزيز

طالب نادي الزمالك بالحصول على مبلغ 2 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل حارس المرمى الواعد عمر عبدالعزيز إلى نادي فاماليكاو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

في المقابل، قدّم النادي البرتغالي عرضًا بديلا يتضمن حصول القلعة البيضاء على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، إلى جانب منح الزمالك حق المشاركة في تحديد النادي الذي سينتقل إليه الحارس لاحقًا، وأن يكون طرفًا أساسيًا في أي مفاوضات مستقبلية تخصه.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك سر غياب عمر عبدالعزيز حارس فريق الناشئين عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وكان غياب عمر عبدالعزيز قد أثار التساؤولات حول مصير اللاعب واستعداده للخروج من النادي بشكل مجاني بعد نهاية عقده.

وتخلف الحارس عمر عبدالعزيز عن التواجد في معسكر منتخب مصر للناشئين ما دفع اتحاد الكرة لإرسال خاطب للاستفسار عن سبب تغيبه.

الأمر الذي حرك نادي الزمالك بشكل مكثف للرد على أنباء هروب حارس مرمي القلعة البيضاء الشاب عن الأنظار في الأيام الماضية وينفى محاولة اللاعب الرحيل مجانا.

ومن المقرر أن يتوجه عمر عبدالعزيز لمقر نادي الزمالك لمحاول تأكيد استمراره في النادي دون وجود أزمة.