سر غياب عمر عبدالعزيز حارس الزمالك عن التدريبات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك سر غياب عمر عبدالعزيز حارس فريق الناشئين عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وكان غياب عمر عبدالعزيز أثار التساؤولات حول مصير اللاعب واستعداده للخروج من النادي بشكل مجاني بعد نهاية عقده.

وتخلف الحارس عمر عبدالعزيز عن التواجد في معسكر منتخب مصر للناشئين مما دفع اتحاد الكرة لإرسال خاطب للاستفسار عن سبب تغيبه.

الأمر الذي حرك نادي الزمالك بشكل مكثف للرد على أنباء هروب حارس مرمي القلعة البيضاء الشاب عن الأنظار في الأيام الماضية وينفى محاولة اللاعب الرحيل مجانا.

ومن المقرر أن يتوجه عمر عبدالعزيز لمقر نادي الزمالك في ميت عقبة لمحاول تأكيد استمراره في النادي دون وجود أزمة.