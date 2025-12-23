قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
رياضة

سر غياب عمر عبدالعزيز حارس الزمالك عن التدريبات

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام   -  
ياسمين تيسير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك سر غياب عمر عبدالعزيز حارس فريق الناشئين عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وكان غياب عمر عبدالعزيز أثار التساؤولات حول مصير اللاعب واستعداده للخروج من النادي بشكل مجاني بعد نهاية عقده.

وتخلف الحارس عمر عبدالعزيز عن التواجد في معسكر منتخب مصر للناشئين مما دفع اتحاد الكرة لإرسال خاطب للاستفسار عن سبب تغيبه.

الأمر الذي حرك نادي الزمالك بشكل مكثف للرد على أنباء هروب حارس مرمي القلعة البيضاء الشاب عن الأنظار في الأيام الماضية وينفى محاولة اللاعب الرحيل مجانا. 

ومن المقرر أن يتوجه عمر عبدالعزيز لمقر نادي الزمالك في ميت عقبة لمحاول تأكيد استمراره في النادي دون وجود أزمة.

