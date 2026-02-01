قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

أحمد سالم

في خطوة تمثل دفعة قوية لمسار تحديث الإعلام المصري الموجّه للخارج، افتتح أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، استوديو النشرات الجديد لقناة النيل الدولية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التطوير تستهدف إعادة تقديم القناة برؤية عصرية تتماشى مع المعايير الدولية في العمل الإخباري.


وجرى الافتتاح بحضور عدد من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، وغادة الفقي، رئيس قطاع الأخبار، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، إلى جانب العاملين بالقناة، حيث تم استعراض ملامح المرحلة الأولى من خطة التطوير، التي تركز على تحديث البنية الفنية والتقنية، وتحسين بيئة العمل داخل القناة.


ويعد استوديو النشرات الجديد أحد أهم محاور المرحلة الأولى من تطوير قناة النيل الدولية، إذ تم تجهيزه بأحدث النظم الفنية والتكنولوجية، بما يواكب متطلبات البث الإخباري الحديث، ويسهم في رفع جودة الصورة والأداء التحريري، ويعزز قدرة القناة على نقل الأخبار بقدر أكبر من الاحترافية والسرعة.


كما شملت أعمال التطوير الانتهاء من تحديث المقر الإداري للقناة، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري والفني، بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام ويحقق أعلى درجات التنسيق بين فرق العمل المختلفة.


في السياق ذاته، تتواصل حالياً أعمال تطوير استوديو البرامج، تمهيداً لاستكمال منظومة التحديث الشامل، التي تستهدف تقديم محتوى إعلامي متنوع يعكس القضايا المصرية والإقليمية والدولية برؤية مهنية حديثة تخاطب الجمهور العالمي.


ومن المتوقع أن تنطلق قناة النيل الدولية بشكلها الجديد بعد عيد الفطر المبارك، في إطار رؤية الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز الدور الخارجي للإعلام المصري، وتقديم رسالة إعلامية تعكس الصورة الحقيقية لمصر وتواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الدولي.

أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام استوديو النشرات الجديد قناة النيل الدولية قناة النيل

