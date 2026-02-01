مشروع وحدات التضامن بالجامعات ينظم رحلات لـ 50 ألف مستفيد لمعرض الكتاب

ينظم مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات سلسلة رحلات لمعرض الكتاب من مختلف الجامعات بدأت اليوم بجامعتي العاصمة "حلوان سابقاً" ودمنهور.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج يستهدف مشاركة 50 ألف طالب وطالبة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تجسيداً لرؤية الوزارة في في دعم مشاركة أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وذوي الإعاقة، وتوفير كافة السبل للاستمتاع بحقهم في الثقافة والمعرفة، وشهدت الزيارة مشاركة واسعة من أهالي ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية، والذهنية، والحركية")، لمرافقة ذويهم الأجواء الثقافية بالمعرض.

وشمل برنامج الزيارة جولة بأجنحة الوزارات والمؤسسات العامة؛ لتعريف الطلاب بجهود الدولة المصرية، ومن المقرر زيارة عدة جامعات أخرى غداً، منها جامعات: (عين شمس، والقاهرة، والروسية، وطنطا، والسويس، وبنها)، وتستمر الزيارات للمعرض حرصاً على تقديم تجربة استثنائية للطلاب، بالتنسيق مع "مشروع القراءة الوطني" لتشجيع الطلاب على اقتناء الكتب القيمة وتنمية مهاراتهم الفكرية، تلتها جولة حرة لاختيار ما يناسب اهتماماتهم من إصدارات المعرض.

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، استمرار دعم وزارة التضامن الاجتماعي لوحدات التضامن بالجامعات ومستفيدي الوحدات من الطلاب ذوى الإعاقة والمتطوعين وأبناء أسر تكافل وكرامة لتكون جسراً يربط الطلاب بالمجتمع ومؤسسات الدولة، وبناء جيل واعٍ ومثقف يساهم في تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية.