شريحة الأسرة.. اقتراح برلماني لتطبيق نظام يتيح الرقابة والتحكم في استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن خطورة التأثير السلبي للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، تستوجب تحركًا عاجلًا، وليس الاكتفاء بردود الأفعال أو النقاشات النظرية.

وشدد عبد النبي على أنه طالب بتطبيق المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ؛ بما يتيح اتخاذ إجراءات برلمانية عاجلة، مع ضرورة إعداد وإصدار تشريع فوري يُعرض على الجلسة العامة؛ تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية، لحماية الأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري أن الحلول لا تقتصر على التشريع فقط، بل تشمل تبني آليات عملية، من بينها تطبيق نظام “شريحة الأسرة”، وهي شريحة هاتف مخصصة للأسرة تتيح الرقابة والتحكم في استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومُطبقة بالفعل في عدد من الدول.

وأكد عبد النبي أهمية الدور الإعلامي في التوعية بهذا النظام وشرح آليات استخدامه، مشددًا على أن التعامل الجاد والسريع مع هذه القضية أصبح ضرورة لحماية الأجيال القادمة من المخاطر الرقمية المتزايدة.