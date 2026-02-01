نواب البرلمان يشيدون بمبادرات الكشف المبكر: «صحة المواطن على رأس أولويات الدولة»

نواب البرلمان عن مبادرات الكشف المبكر:

تحمي صحة المصريين وتعزز الثقة بالخدمات الحكومية

تعكس حرص الدولة على صحة المواطنين

حمي المجتمع من الأمراض المزمنة

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، مؤكدين أن فحص الملايين من المواطنين يعكس جدية الدولة في الرعاية الصحية، ويعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات الحكومية ويحد من مضاعفات الأمراض المزمنة.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع صحة المواطن على قمة الأولويات انعكست بشكل واضح في مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، معتبرة أن هذه المبادرات نموذج عملي لترجمة الرؤية الرئاسية على أرض الواقع.

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ" صدي البلد أن الفحص المبكر لأكثر من 20 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر 2021 يعكس جدية الدولة في توسيع نطاق الرعاية الصحية لجميع المحافظات دون تمييز، ويؤكد ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية الحكومية.

الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي

وأكدت عضو البرلمان أن هذه المبادرات تسهم في الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي، وتمنع المضاعفات الخطيرة التي قد تصل إلى الحاجة لغسيل الكلى أو زراعة الكلى، مشددة على أن نجاح المبادرة لا يقاس بالأرقام فقط، بل بالوعي الصحي الذي بات يترسخ لدى المواطنين حول أهمية الفحص الدوري والمتابعة المستمرة.

وأوضحت العسيلي أن كل مواطن يخضع للفحص يحصل على كارت متابعة، ويتم توجيهه بشكل واضح حول حالته الصحية وخطوات العلاج اللازمة، مؤكدة أن هذا الأسلوب يعكس اهتمام الدولة بالجانب الوقائي والرعاية المستمرة، ويعزز ثقافة الاعتماد على الفحص المبكر بدل انتظار ظهور الأعراض.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المبادرات تعكس رؤية واضحة للدولة نحو صحة المواطنين، وتساهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على الوقاية من الأمراض المزمنة قبل تفاقمها.

من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب إن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تأتي ترجمة واضحة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع صحة المواطن على رأس أولويات الدولة، مؤكداً أن نجاح المبادرة في فحص أكثر من 20 مليون مواطن منذ إطلاقها يعكس جدية الدولة والتزامها بالرعاية الصحية الشاملة.

وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن المبادرة لم تقتصر على الأرقام فقط، بل أسهمت في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ما يساعد في تجنب المضاعفات الخطيرة لأمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي، ويحد من الاحتياج إلى التدخلات العلاجية المكلفة مثل الغسيل أو زراعة الكلى.

توفير كارت متابعة لكل مواطن يخضع للفحص

وأشار عضو البرلمان إلى أن توفير كارت متابعة لكل مواطن يخضع للفحص، وضمان التواصل معه بشكل منتظم لمتابعة حالته الصحية وخطوات العلاج، يمثل نموذجاً عملياً للرقابة والمتابعة التي تقدمها الدولة، ويؤكد اهتمام الحكومة بالجانب الوقائي للرعاية الصحية.

واختتم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع صحي واعٍ، يعزز جودة الحياة، ويحقق استدامة النظام الصحي الوطني على المدى الطويل.

كما قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ ، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تمثل تطبيقًا عمليًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا أن فحص أكثر من 20 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة يعكس ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية الحكومية.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن المبادرة لا تقتصر على الفحص التشخيصي، بل تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتعزيز ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري، ما يسهم في الوقاية من المضاعفات الخطيرة لأمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي، ويقلل الحاجة إلى الغسيل أو زراعة الكلى.

تقديم كارت متابعة لكل مواطن بعد الفحص

وأشار عضو المجلس إلى أن تقديم كارت متابعة لكل مواطن بعد الفحص والمتابعة المستمرة لحالته الصحية يمثل نموذجًا فعّالًا للرقابة والمتابعة، ويؤكد حرص الدولة على تقديم رعاية شاملة تحفظ صحة المجتمع وتبني ثقافة صحية مستدامة.

واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تعكس رؤية واضحة للدولة في حماية صحة المواطنين، وبناء مجتمع صحي واعٍ قادر على مواجهة تحديات الأمراض المزمنة.