برلماني: خطاب الرئيس السيسي كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية

جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ،  أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد الأكاديمية العسكرية، اتسم بالشفافية المطلقة ووضع النقاط على الحروف فيما يخص قدرة الدولة المصرية على الصمود أمام العواصف الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن  إشارة الرئيس إلى تحسن فرص الاستثمار لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، ومنها سياسة الترشيد والعمل على تحسن بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة البنية التحتية .


وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة المصرية خاضت معركة لبقاء الأوضاع مستقرة في ظل متغيرات عالمية غير مسبوقة، فقد نجحت في تدشين شبكة الطرق والموانئ والطاقة التي أصبحت هي "العمود الفقري" الذي يجذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات الهيدروجين الأخضر والتصنيع، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إطلاق الرخصة الذهبية، التي اختصرت زمن الإجراءات البيروقراطية ومنحت المستثمرين دفعة قوية للبدء في مشروعاتهم فوراً.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطاب الرئيس السيسي حمل طمأنة لملايين المواطنين حول تأمين سلاسل الغذاء والمخزون السلعي قبل شهر رمضان المبارك، مشددًا أن نجاح الدولة في الحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية (كالقمح، الزيوت، والسكر) يتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، وهو ما حمى السوق المحلي من تقلبات الأسعار العالمية الحادة، فضلًا عن توطين الإنتاج الزراعي، بفضل مشروعات مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، حيث استطاعت الدولة تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير بدائل محلية للسوق قبل المواسم الاستهلاكية الكبرى مثل شهر رمضان.


وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن خطاب الرئيس السيسي بعث برسالة تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك مصدات قوية، وأن الأزمات العالمية رغم صعوبتها  لم تقف عائقاً أمام توفير الاحتياجات الأساسية، منوهاً بأن تكاتف الشعب مع قيادته هو الضمانة الوحيدة لاستكمال مسيرة التنمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

