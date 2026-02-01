ريال مدريد يقتنص فوزًا قاتلًا من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب نظيره رايو فاييكانو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

ودخل ريال مدريد اللقاء بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات، ونجح في فرض سيطرته مبكرًا على مجريات اللعب، لينجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 15 عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أطلق تسديدة قوية ومتقنة سكنت الشباك، مانحًا الفريق الملكي التقدم في الشوط الأول.

وعقب هدف التقدم، واصل ريال مدريد ضغطه وسيطرته على مجريات الشوط الأول، مع محاولات مستمرة لتعزيز النتيجة، في الوقت الذي اعتمد فيه رايو فاييكانو على الهجمات المرتدة.

وشهدت أحداث الشوط الأول تعرض النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لإصابة مبكرة في الدقيقة التاسعة، بعدما سقط على أرضية الملعب خلال محاولته اللحاق بالكرة، ليشتكي من آلام عضلية أجبرته على مغادرة اللقاء متأثرًا بالإصابة، وشارك بدلًا منه المغربي براهيم دياز، في ضربة موجعة للجهاز الفني لريال مدريد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح رايو فاييكانو في العودة إلى المباراة، بعدما سجل جورج دي فروتوس هدف التعادل في الدقيقة 49، مستغلًا تراجعًا نسبيًا في أداء ريال مدريد.

وحاول الفريق الملكي استعادة التقدم، وسط تكتل دفاعي من رايو فاييكانو، إلى أن نجح كيليان مبابي في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+10، من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في توقيت حاسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة ليواصل مطاردته لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني محتلاً المركز الثاني، بينما تجمد رصيد رايو فاييكانو عند 22 نقطة في المركز السابع عشر، ليواصل صراعه من أجل البقاء.