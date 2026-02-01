كايزر تشفز يفوز على زيسكو ويصعد للوصافة.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

حقق فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الفوز على منافسه زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

ويلعب كايزر تشيفز وزيسكو، ضمن مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وجاء هدف كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أمام زيسكو في الدقيقة 15 من عمر المباراة بتسديدة قوية لـ جلودي ليليبو من داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد كايزر تشيفز للنقطة الـ7 محتلا المركز الثاني مؤقتا بالتساوي مع المصري البورسعيدي فيما يتذيل فريق زيسكو المجموعة بدون رصيد.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري :

1- المصري 7 نقاط

2- كايزر تشيفز : 7 نقاط

3- الزمالك : 5 نقاط

4- زيسكو : 0 نقطة

يواجه نادي المصري البورسعيدي منافسه الزمالك اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكونفيدرالية الإفريقية.