إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
رياضة

جماهير الزمالك تتوافد استعدادًا لمؤازرة الفريق أمام المصري بالكونفدرالية

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
حسام الحارتي

توافدت جماهير نادي الزمالك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام بوابات النادي، استعدادًا للسفر إلى محافظة السويس لمؤازرة الفريق في مباراته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد محيط نادي الزمالك حالة من الحماس الكبير بين الجماهير البيضاء، التي حرصت على التواجد المبكر وتنظيم عملية السفر، في ظل الدعم الجماهيري المنتظر للفريق خلال اللقاء المهم في مشواره بدور المجموعات.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل الجماهير إلى ستاد السويس الجديد، في إطار حرص الإدارة على دعم الفريق وتسهيل مهمة حضور الجماهير للمباراة، حيث من المقرر أن تتحرك الحافلات تباعًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد النادي على ضرورة التزام الجماهير الحاضرة باصطحاب بطاقة Fan ID إلى جانب تذكرة المباراة، من أجل تسهيل إجراءات الدخول وتنظيم عملية التأمين داخل ملعب اللقاء.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق المصري البورسعيدي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل الصراع القائم على صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة منتظرة بين القطبين.
 

