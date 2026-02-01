قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة
إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المحكمة الرياضية تحدد موعد جلستى استئناف الزمالك ضد عقوبات الكاف بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية

كاف
كاف
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية ، موعد جلستى استئناف الزمالك ضد عقوبات اللجنة التأديبية للكاف بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"محكمة التحكيم الرياضية كاس تحدد موعد جلستى استماع بتاريخ 12 فبراير و 23 فبراير 
بخصوص استئناف الزمالك ضد عقوبات اللجنة التأديبية للكاف بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية والذى غرم النادى فيها 200 ألف دولار وكأس السوبر الافريقي والذى غرم فيها 300 ألف دولار مع تعليق 100 ألف دولار".


وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قراراته التأديبية النهائية بشأن الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، في مواجهة اتسمت بالتوتر داخل وخارج المستطيل الأخضر، وانعكست تبعاتها على قرارات صارمة ضد الطرفين.


وجاءت عقوبات «كاف» قوية وغير مسبوقة، خاصة على الجانب السنغالي، في رسالة واضحة بفرض الانضباط والحزم داخل المنافسات القارية، والحفاظ على صورة البطولات الإفريقية على الساحة الدولية.

عقوبات قاسية على السنغال.. غرامة تاريخية وإيقافات مؤثرة
فرض الاتحاد الإفريقي عقوبات ثقيلة على المنتخب السنغالي، تصدرتها معاقبة باب ثياو المدير الفني لأسود التيرانجا، بالإيقاف لمدة خمس مباريات في المسابقات التابعة لـ«كاف»، إلى جانب توقيع غرامة مالية شخصية قدرها 100 ألف دولار، بسبب سلوكه خلال النهائي.

كما شملت العقوبات إيقاف لاعبي المنتخب السنغالي، إيليمان ندياي وإسماعيلا سار، لمدة مباراتين لكل منهما، ما يمثل ضربة قوية للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

ولم تتوقف العقوبات عند الجهاز الفني واللاعبين، حيث قرر «كاف» تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 615 ألف دولار، في واحدة من أكبر الغرامات المالية بتاريخ الكرة الإفريقية، ما يعكس حجم المخالفات التي رصدتها اللجنة التأديبية خلال المباراة النهائية.

عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية استئناف الزمالك عقوبات اللجنة التأديبية للكاف أحداث نهائي كأس الكونفدرالية نهائي كأس الكونفدرالية الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

جامعة المنيا

بقرار جمهوري.. تعيين أبوالخير عميدا لكلية الآداب وسلطان للتربية بجامعة المنيا

جانب من الفعاليات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض مشروعك للحرف اليدوية والتراثية ببيلا.. صور

ارشيفيه

إصابة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

بالصور

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد