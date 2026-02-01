المحكمة الرياضية تحدد موعد جلستى استئناف الزمالك ضد عقوبات الكاف بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية ، موعد جلستى استئناف الزمالك ضد عقوبات اللجنة التأديبية للكاف بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية.

‏

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"محكمة التحكيم الرياضية كاس تحدد موعد جلستى استماع بتاريخ 12 فبراير و 23 فبراير

بخصوص استئناف الزمالك ضد عقوبات اللجنة التأديبية للكاف بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية والذى غرم النادى فيها 200 ألف دولار وكأس السوبر الافريقي والذى غرم فيها 300 ألف دولار مع تعليق 100 ألف دولار".



وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قراراته التأديبية النهائية بشأن الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، في مواجهة اتسمت بالتوتر داخل وخارج المستطيل الأخضر، وانعكست تبعاتها على قرارات صارمة ضد الطرفين.



وجاءت عقوبات «كاف» قوية وغير مسبوقة، خاصة على الجانب السنغالي، في رسالة واضحة بفرض الانضباط والحزم داخل المنافسات القارية، والحفاظ على صورة البطولات الإفريقية على الساحة الدولية.

عقوبات قاسية على السنغال.. غرامة تاريخية وإيقافات مؤثرة

فرض الاتحاد الإفريقي عقوبات ثقيلة على المنتخب السنغالي، تصدرتها معاقبة باب ثياو المدير الفني لأسود التيرانجا، بالإيقاف لمدة خمس مباريات في المسابقات التابعة لـ«كاف»، إلى جانب توقيع غرامة مالية شخصية قدرها 100 ألف دولار، بسبب سلوكه خلال النهائي.

كما شملت العقوبات إيقاف لاعبي المنتخب السنغالي، إيليمان ندياي وإسماعيلا سار، لمدة مباراتين لكل منهما، ما يمثل ضربة قوية للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

ولم تتوقف العقوبات عند الجهاز الفني واللاعبين، حيث قرر «كاف» تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 615 ألف دولار، في واحدة من أكبر الغرامات المالية بتاريخ الكرة الإفريقية، ما يعكس حجم المخالفات التي رصدتها اللجنة التأديبية خلال المباراة النهائية.