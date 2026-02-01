التشكيل المتوقع لـ المصري أمام الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

استقر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، على تشكيل فريقه المقرر أن يخوض به مواجهة الزمالك، مساء اليوم الأحد، بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

التشكيل المتوقع للمصري أمام الزمالك في الكونفدرالية

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع: عبد الوهاب نادر وأحمد أيمن منصور وخالد صبحي وعمرو سعداوي

خط الوسط :محمود حمادة وحسن علي وكريم بامبو وعمر الساعي وأحمد شرف.

خط الهجوم: منذر شريف.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.