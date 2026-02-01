قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

6 لاعبين جدد منهم 2 إعارة .. كم أنفق الأهلي فى الصفقات الشتوية ؟

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري

أغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف تدعيمات الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إتمام التعاقد مع ستة لاعبين جدد في إطار خطة دعم صفوف الفريق قبل استكمال مشواره في بطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي ضم كل من المغربي يوسف بلعمري وهادي رياض وأحمد عيد وعمرو الجزار بعقود نهائية إلى جانب التعاقد مع الثنائي مروان عثمان والأنجولي يلسين كامويش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشفت مصادر خاصة أن إجمالي ما أنفقه الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بلغ نحو 131 مليون جنيه مصري دون احتساب الرواتب السنوية التي سيتقاضاها اللاعبون وفق عقودهم الجديدة وذلك في إطار سياسة الإدارة لتدعيم الفريق دون الإخلال بالاستقرار المالي للنادي.

تفاصيل صفقات الأهلي الشتوية

وبحسب المصادر نجح الأهلي في ضم عمرو الجزار قادمًا من نادي البنك الأهلي مقابل 60 مليون جنيه يتم سدادها على أربعة أقساط تمتد على مدار موسم كامل في صفقة تضمنت أيضًا إعارة أحمد رضا إلى البنك الأهلي حتى نهاية الموسم.

كما أتم مجلس إدارة القلعة الحمراء التعاقد مع هادي رياض من بتروجيت مقابل 25 مليون جنيه يتم دفعها على ثلاث دفعات حيث حصل ناديه على شيك مقبول الدفع بقيمة 8.5 ملايين جنيه على أن يتم سداد الدفعتين المتبقيتين في الأول من أبريل والأول من مايو المقبلين.

قيمة صفقة بلعمري

وعلى الصعيد الخارجي تعاقد الأهلي مع الظهير المغربي يوسف بلعمري بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الرجاء البيضاوي مقابل 570 ألف دولار فيما ضم الأنجولي يلسين كامويش من نادي ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 400 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد بالبنك المركزي المصري.

وفي صفقة تبادلية لم يتحمل الأهلي أي مقابل مالي لاستعارة مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم حيث انتقل الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله إلى سيراميكا على سبيل الإعارة ضمن الاتفاق بين الناديين.

كما تمكن الأهلي من شراء المدة المتبقية من عقد أحمد عيد والتي تبلغ ستة أشهر مقابل إعارة مصطفى العش إلى المصري البورسعيدي لمدة عام ونصف في إطار تسوية متبادلة بين الطرفين.

خطة مستقبلية لتعزيز الصفوف

وتسعى إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إلى ضم لاعبين أجانب جدد تحت السن تمهيدًا لقيدهم والاستفادة منهم على المدى القريب في بطولة الدوري المحلي ضمن استراتيجية تدعيم الفريق بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق مستقبلًا.

الأهلي الانتقالات الشتوية الدوري دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي يوسف بلعمري أحمد عيد كامويش

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026

فضل صيام الأيام البيض وموعدها

فضل صيام الأيام البيض وموعدها.. احرص على اغتنام ثوابها

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: شيخ الأزهر قدّم نموذجًا مستنيرًا في دعم قضايا المرأة

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: القوامة لا علاقة لها بتفضيل الرجل على المرأة وليست سلطة استبدادية للزوج

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

