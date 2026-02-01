قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
قرار عاجل من توروب لنجوم القلعة الحمراء قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري

محمد سمير

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، إراحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمدة يوم كامل دون تدريبات، عقب الوصول من تنزانيا فجر اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بهدف تقليل الإجهاد الناتج عن السفر والمسافات الطويلة.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتجمع غدًا، الاثنين، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء البنك الأهلي، حيث يكتفي الجهاز الفني بتنفيذ حصة تدريبية واحدة فقط، يتم خلالها التركيز على التحضيرات التكتيكية والفنية للمباراة، مع معالجة الأخطاء وتوجيه التعليمات النهائية للاعبين.

ويخوض الأهلي مباراته أمام البنك الأهلي في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز «دوري NILE».

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والذهنية، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات خلال الفترة الأخيرة، سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

ويطمح الأهلي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري، وتحقيق فوز جديد يعزز من فرصه في المنافسة على اللقب، بعد انتصاره في الجولة الماضية على وادي دجلة.

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

