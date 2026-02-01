قرار عاجل من توروب لنجوم القلعة الحمراء قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، إراحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمدة يوم كامل دون تدريبات، عقب الوصول من تنزانيا فجر اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بهدف تقليل الإجهاد الناتج عن السفر والمسافات الطويلة.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتجمع غدًا، الاثنين، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء البنك الأهلي، حيث يكتفي الجهاز الفني بتنفيذ حصة تدريبية واحدة فقط، يتم خلالها التركيز على التحضيرات التكتيكية والفنية للمباراة، مع معالجة الأخطاء وتوجيه التعليمات النهائية للاعبين.

ويخوض الأهلي مباراته أمام البنك الأهلي في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز «دوري NILE».

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والذهنية، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات خلال الفترة الأخيرة، سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

ويطمح الأهلي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري، وتحقيق فوز جديد يعزز من فرصه في المنافسة على اللقب، بعد انتصاره في الجولة الماضية على وادي دجلة.