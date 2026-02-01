مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة المصرى ضد الزمالك بكأس الكونفدرالية وقمة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

- سيمبا X الترجي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

- بيراميدز X نهضة بركان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- ريفرز يونايتد X باور ديناموز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- مولودية الجزائر X سانت إيلوا لوبوبو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

- اتحاد مانيما X الوداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- أوتوهو X سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- ستيلينبوش X شباب بلوزداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

- كايزر تشيفز X زيسكو يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- عزام يونايتد X نيروبي يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- ديوليبا أي سي X اتحاد العاصمة – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

- المصري X الزمالك – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- أولمبيك آسفي X سان بيدرو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

- مانشستر يونايتد X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

- نوتنجهام فوريست X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

- توتنهام هوتسبير X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

- ريال بيتيس X فالنسيا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- خيتافي X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- أتلتيك بيلباو X ريال سوسيداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الشباب X الفيحاء – الساعة 5:15 مساء على قناة 1 Thmanyah

- الفتح X الحزم – الساعة 7:30 مساء على قناة 2 Thmanyah

- الاتحاد X النجمة – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- تورينو X ليتشي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

- كومو X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

- كريمونيزي X إنتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- بارما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- ليون X ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

- أنجييه X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

- نيس X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- تولوز X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8

- ستراسبورج X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- شتوتجارت X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

- بوروسيا دورتموند X هايدينهايم – الساعة 6:30 مساء