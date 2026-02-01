قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
رحلات مخفضة بالقطار الكهربائي لنقل 3000 شاب إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة | صور
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
محمد سمير

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة المصرى ضد الزمالك بكأس الكونفدرالية وقمة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي.


مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

- سيمبا X الترجي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2  

- بيراميدز X نهضة بركان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

- ريفرز يونايتد X باور ديناموز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

- مولودية الجزائر X سانت إيلوا لوبوبو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

- اتحاد مانيما X الوداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3    

- أوتوهو X سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

- ستيلينبوش X شباب بلوزداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9    

- كايزر تشيفز X زيسكو يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2  

- عزام يونايتد X نيروبي يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3    

- ديوليبا أي سي X اتحاد العاصمة – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9  

- المصري X الزمالك – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

- أولمبيك آسفي X سان بيدرو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4  

- مانشستر يونايتد X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

- نوتنجهام فوريست X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8  

- توتنهام هوتسبير X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3    

- ريال بيتيس X فالنسيا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5    

- خيتافي X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5    

- أتلتيك بيلباو X ريال سوسيداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الشباب X الفيحاء – الساعة 5:15 مساء على قناة 1 Thmanyah

- الفتح X الحزم – الساعة 7:30 مساء على قناة 2 Thmanyah

- الاتحاد X النجمة – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- تورينو X ليتشي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

- كومو X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

- كريمونيزي X إنتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

- بارما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- ليون X ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6  

- أنجييه X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

- نيس X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

- تولوز X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8    

- ستراسبورج X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- شتوتجارت X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

- بوروسيا دورتموند X هايدينهايم – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الأحد القنوات الناقلة المصرى ضد الزمالك كأس الكونفدرالية مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدوري الإسباني مواعيد مباريات الدوري السعودي

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

جوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني

9 فبراير..حفل توزيع جوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني للثقافة

مسلسل على قد الحب

رمضان 2026.. التشويق يسيطر على البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»

فؤاد عبدالواحد

فؤاد عبدالواحد يغني ألبومه الجديد لأول مرة بالرياض

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

