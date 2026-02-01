عضو اتحاد اليد: تهنئة الرئيس السيسي وسام شرف ودافع كبير لجميع أفراد المنظومة

وجه عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التهنئة والبرقية التي أرسلها للاعبي المنتخب الوطني عقب التتويج ببطولة أفريقيا بعد الفوز على منتخب تونس، مؤكدًا أن هذه اللفتة تمثل وسام شرف ودافعًا كبيرًا لجميع أفراد المنظومة.

وقال عمرو فتحي: «ألف مبروك للشعب المصري، كرة اليد أصبحت مصدر السعادة الرئيسية في الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر، وكذلك لزملائي أعضاء مجلس الإدارة، ولأعضاء الجمعية العمومية الذين نعتز بثقتهم دائمًا».

وتابع: «الشكر موصول للاعبين الأبطال الذين يصنعون تاريخًا كبيرًا لكرة اليد المصرية، فقد وعدوا وأوفوا، وكانوا على قدر المسؤولية، وكذلك لكل من وضع ثقته في هذه المنظومة وساندها».

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد اليد تصريحاته قائلًا: «نعد الشعب المصري ببذل أقصى جهد ممكن، كمتطوعين لخدمة الوطن، من أجل مواصلة إسعاد الجماهير، ونسعى بإذن الله لتحقيق ميدالية لمصر في كأس العالم».