19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
رحلات مخفضة بالقطار الكهربائي لنقل 3000 شاب إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة | صور
رياضة

عضو اتحاد اليد: تهنئة الرئيس السيسي وسام شرف ودافع كبير لجميع أفراد المنظومة

محمد سمير

وجه عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التهنئة والبرقية التي أرسلها للاعبي المنتخب الوطني عقب التتويج ببطولة أفريقيا بعد الفوز على منتخب تونس، مؤكدًا أن هذه اللفتة تمثل وسام شرف ودافعًا كبيرًا لجميع أفراد المنظومة.

وقال عمرو فتحي: «ألف مبروك للشعب المصري، كرة اليد أصبحت مصدر السعادة الرئيسية في الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر، وكذلك لزملائي أعضاء مجلس الإدارة، ولأعضاء الجمعية العمومية الذين نعتز بثقتهم دائمًا».

وتابع: «الشكر موصول للاعبين الأبطال الذين يصنعون تاريخًا كبيرًا لكرة اليد المصرية، فقد وعدوا وأوفوا، وكانوا على قدر المسؤولية، وكذلك لكل من وضع ثقته في هذه المنظومة وساندها».

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد اليد تصريحاته قائلًا: «نعد الشعب المصري ببذل أقصى جهد ممكن، كمتطوعين لخدمة الوطن، من أجل مواصلة إسعاد الجماهير، ونسعى بإذن الله لتحقيق ميدالية لمصر في كأس العالم».

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

