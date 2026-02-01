قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

اليوم.. ألمانيا تتحدى الدنمارك في نهائي أمم أوروبا لكرة اليد

أمم أوروبا لليد
أمم أوروبا لليد
محمد سمير

يلتقي منتخب الدنمارك أمام ألمانيا في نهائي أمم أوروبا لكرة اليد 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة العجوز، وذلك بعد نجاح المنتخبين في حجز بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة اليد 2026، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

ونجح المنتخب الألماني في بلوغ المباراة النهائية بعدما حقق فوزا مهما على نظيره الكرواتي بنتيجة 31–28، في لقاء قوي ضمن الدور نصف النهائي، ليكسر بذلك عقدة استمرت سبعة أعوام دون تحقيق أي فوز رسمي على منتخب كرواتيا.

وقدم منتخب ألمانيا لكرة اليد أداءً مميزًا على مدار شوطي اللقاء، حيث تألق لوكاس زيربي بتسجيله ستة أهداف، فيما لعب الحارس أندريا فولف دورًا حاسمًا بتصدياته المؤثرة، التي منحت الفريق الألماني أفضلية واضحة خاصة في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة تفوقا ألمانيا ملحوظا بعد الاستراحة، حيث وسّع الألمان الفارق إلى 26–19، قبل أن يحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة 31–28، ليحجزوا مقعدهم في نهائي أمم أوروبا لكرة اليد.

ويمثل هذا التأهل إنجازا كبيرا لمنتخب ألمانيا، الذي يعود إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد لأول مرة منذ 10 سنوات كاملة، وتحديدا منذ تتويجه باللقب في نسخة عام 2016.

ويحمل هذا التأهل طابعًا خاصًا، حيث قاد منتخب كرواتيا في اللقاء المدير الفني داجور سيجوردسون، المدرب السابق للمنتخب الألماني، والذي سبق له قيادة ألمانيا للتتويج بلقب أمم أوروبا قبل عقد من الزمن.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الدنمارك إلى نهائي أمم أوروبا لكرة اليد بعد فوزه المستحق على منتخب أيسلندا في الدور نصف النهائي، ليؤكد أحقيته بالتواجد في المباراة الختامية.

ويعد منتخب الدنمارك لكرة اليد واحدا من أقوى منتخبات العالم في السنوات الأخيرة، حيث يواصل نتائجه الإيجابية أمام ألمانيا، إذ لم يتعرض لأي خسارة أمامه منذ عام 2016.

وسبق أن تفوق منتخب الدنمارك على ألمانيا في أكثر من مناسبة، أبرزها الفوز بنتيجة 39–26 في نهائي أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى الفوز في بطولة العالم 2025، وكذلك الانتصار بنتيجة 31–26 في مرحلة المجموعات من بطولة أمم أوروبا الحالية.

