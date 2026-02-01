موعد مباراة الدنمارك وألمانيا في نهائي أمم أوروبا لكرة اليد

يلتقي منتخب الدنمارك أمام ألمانيا في نهائي أمم أوروبا لكرة اليد 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة العجوز.

وذلك بعد نجاح المنتخبين في حجز بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة اليد 2026، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

موعد مباراة الدنمارك وألمانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي أمم أوروبا لكرة اليد بين منتخبي الدنمارك وألمانيا اليوم الأحد، على قناة أون سبورت، في تمام، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب كبير من جماهير كرة اليد الأوروبية والعالمية والعربية.

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وألمانيا

وتنقل قنوات أون سبورت، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، مباراة نهائي أمم أوروبا لكرة اليد 2026 حصريا، مع تقديم تغطية شاملة تتضمن استوديوهات تحليلية ونخبة من نجوم وخبراء اللعبة، في إطار حرصها على تقديم أفضل البطولات العالمية للمشاهد العربي.

وتقام بطولة أمم أوروبا لكرة اليد 2026 في نسختها السابعة عشرة، بمشاركة 24 منتخبا، وتستضيفها ثلاث دول هي الدنمارك والسويد والنرويج، في تنظيم مشترك يعكس التطور الكبير للبنية التحتية الرياضية في الدول الإسكندنافية.

وتعد بطولة أوروبا لكرة اليد واحدة من أقوى البطولات العالمية، نظرًا لقوة المنافسة ووجود نخبة من أفضل لاعبي العالم، وهو ما يمنح المباراة النهائية أهمية خاصة.

ونجح المنتخب الألماني في بلوغ المباراة النهائية بعدما حقق فوزا مهما على نظيره الكرواتي بنتيجة 31–28، في لقاء قوي ضمن الدور نصف النهائي، ليكسر بذلك عقدة استمرت سبعة أعوام دون تحقيق أي فوز رسمي على منتخب كرواتيا.

وقدم منتخب ألمانيا لكرة اليد أداءً مميزًا على مدار شوطي اللقاء، حيث تألق لوكاس زيربي بتسجيله ستة أهداف، فيما لعب الحارس أندريا فولف دورًا حاسمًا بتصدياته المؤثرة، التي منحت الفريق الألماني أفضلية واضحة خاصة في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة تفوقا ألمانيا ملحوظا بعد الاستراحة، حيث وسّع الألمان الفارق إلى 26–19، قبل أن يحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة 31–28، ليحجزوا مقعدهم في نهائي أمم أوروبا لكرة اليد.

ويمثل هذا التأهل إنجازا كبيرا لمنتخب ألمانيا، الذي يعود إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد لأول مرة منذ 10 سنوات كاملة، وتحديدا منذ تتويجه باللقب في نسخة عام 2016.

ويحمل هذا التأهل طابعًا خاصًا، حيث قاد منتخب كرواتيا في اللقاء المدير الفني داجور سيجوردسون، المدرب السابق للمنتخب الألماني، والذي سبق له قيادة ألمانيا للتتويج بلقب أمم أوروبا قبل عقد من الزمن.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الدنمارك إلى نهائي أمم أوروبا لكرة اليد بعد فوزه المستحق على منتخب أيسلندا في الدور نصف النهائي، ليؤكد أحقيته بالتواجد في المباراة الختامية.

ويعد منتخب الدنمارك لكرة اليد واحدا من أقوى منتخبات العالم في السنوات الأخيرة، حيث يواصل نتائجه الإيجابية أمام ألمانيا، إذ لم يتعرض لأي خسارة أمامه منذ عام 2016.

وسبق أن تفوق منتخب الدنمارك على ألمانيا في أكثر من مناسبة، أبرزها الفوز بنتيجة 39–26 في نهائي أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى الفوز في بطولة العالم 2025، وكذلك الانتصار بنتيجة 31–26 في مرحلة المجموعات من بطولة أمم أوروبا الحالية.