ثنائي جديد في قائمة الزمالك الإفريقية قبل مواجهة المصري بالكونفيدرالية

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، قيد ثنائي جديد بقائمة الفريق الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل غلق باب القيد الإفريقي مساء أمس السبت.

وأنهى نادي الزمالك إجراءات قيد الثنائي أحمد حسام مدافع الفريق ويوسف وائل فرنسي لاعب الوسط الصاعد، بالقائمة الإفريقية للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

وسبق وقيد مسؤولو الزمالك كل من السيد أسامة، محمد إبراهيم، أحمد مجدي، أحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الإفريقية للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري، المقرر لها اليوم الأحد، على استاد السويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويدخل الزمالك اللقاء رافعًا شعار الفوز، من أجل تصدر المجموعة والحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي، خاصة أن الفريق الأبيض يمتلك في رصيده 5 نقاط، جمعها من الفوز على فريق زيسكو يونايتد الزامبي والتعادل مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمصري البورسعيدي.