بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
رياضة

راحة 24 ساعة.. الأهلي يكتفي بمران وحيد قبل مواجهة البنك الأهلي

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن راحة الأهلي من التدريبات لمدة 24 ساعة.

الاهلي راحة

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي راحة من التدريبات 24 ساعة ويكتفي بمران وحيد غدًا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي".

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، إراحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمدة يوم كامل دون تدريبات، عقب الوصول من تنزانيا فجر اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بهدف تقليل الإجهاد الناتج عن السفر والمسافات الطويلة.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتجمع غدًا، الاثنين، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء البنك الأهلي، حيث يكتفي الجهاز الفني بتنفيذ حصة تدريبية واحدة فقط، يتم خلالها التركيز على التحضيرات التكتيكية والفنية للمباراة، مع معالجة الأخطاء وتوجيه التعليمات النهائية للاعبين.

ويخوض الأهلي مباراته أمام البنك الأهلي في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز «دوري NILE».

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والذهنية، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات خلال الفترة الأخيرة، سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

ويطمح الأهلي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري، وتحقيق فوز جديد يعزز من فرصه في المنافسة على اللقب، بعد انتصاره في الجولة الماضية على وادي دجلة.

الاهلي الزمالك أحمد حسن

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

