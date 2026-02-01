قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سبع سنوات متتالية .. 6 أسباب تمنع ريال مدريد من التعاقد مع أى لاعب فى انتقالات الشتاء

ريال مدريد
ريال مدريد

مع اقتراب ساعات غلق سوق الانتقالات الشتوية 2026 يظل ريال مدريد متمسكا بمبدأه الراسخ الذي أرسته إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز ورافعا شعار " لا صفقات شتوية للفريق الأول " ليصل بذلك النادي الملكي للعام السابع على التوالي دون أي تدعيمات خلال منتصف الموسم.

رغم المعاناة الفنية والبدنية لبعض لاعبي الفريق والحاجة الى بعض التدعيمات في بعض المراكز أكد بيريز أن المدرب الشاب ألفارو أربيلوا سيستكمل الموسم بنفس قائمة اللاعبين الحالية دون أي إضافات جديدة.

سبع سنوات بلا صفقات شتوية

وكانت آخر صفقة شتوية للفريق الأول في مطلع 2019 حين دفع ريال مدريد 17 مليون يورو للتعاقد مع صانع الألعاب المغربي إبراهيم دياز من مانشستر سيتي ومنذ ذلك الحين لم يشهد النادي أي تحركات في سوق الشتاء للفريق الأول.

وعند مراجعة السنوات الـ15 الماضية نجد أن النادي الملكي اقتنى لاعبين شتويين فقط ثلاث مرات وهم:

دييجو لوبيز في 2013

لوكاس سيلفا في 2015

إبراهيم دياز في 2019

أسباب مقاطعة السوق الشتوية

يبدو أن إدارة بيريز تتبع استراتيجية واضحة متعددة الأسباب من أبرزها:

حماية لاعبي الفريق الحاليين:

يعتبر النادي اللاعبين رأس ماله الأهم وبالتالي إضافة عناصر جديدة في منتصف الموسم قد تفسر على أنها تشكيك في قدرات المجموعة الحالية.

التجارب السابقة:

أغلب الصفقات الشتوية لم تثبت جدارتها تاريخيًا مثل لوكاس سيلفا 2015 وجوليان فوبير 2009 وأنطونيو كاسانو 2006 مما عزز موقف الإدارة بعدم الانخراط في سوق الشتاء.

تجنب الاعتراف بالفشل:

أي تعاقد شتوي قد يُعتبر اعترافا بعدم نجاح خطة الصيف وهو أمر لا يقبله بيريز الذي يعتمد سياسة النجاح المستمر فقط.

الاستعانة بالأكاديمية (لا فابريكا):

النادي يعتمد على لاعبي الأكاديمية لتغطية الإصابات أو سد أي فجوات مؤقتة ما يقلل الحاجة لإنفاق الأموال على صفقات جديدة.

ضعف اللاعبين المتاحين للانتقال: 

غالبا ما يكون اللاعبون القادرون على الرحيل في الشتاء في مرحلة متواضعة من مسيرتهم وإلا لما سمح لهم أنديتهم بالمغادرة.

انتظار كأس العالم 2026:

نظرا لإقامة المونديال الصيف المقبل يفضل النادي الانتظار لمتابعة النجوم المتألقين خلال البطولة قبل اتخاذ أي خطوات على صعيد السوق الصيفي كما حدث مع خاميس رودريجيز بعد تألقه في مونديال 2014.

ريال مدريد فلورنتينو بيريز ألفارو أربيلوا إبراهيم دياز مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026

ترشيحاتنا

اقتصاد

برلمانية: الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية

وزير الإسكان يلتقي مدير مكتب الهابيتات

وزير الإسكان يلتقي مدير مكتب الهابيتات في مصر لبحث تعزيز التعاون

خدمات الموبايل اللا تلامسية

البنك المركزي يطلق خدمة قبول المدفوعات اللا تلامسية عبر الأجهزة الذكية

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد