ريال مدريد يُواجه رايو فاليكانو في الجولة الثانية والعشرين للليجا

يستأنف فريق ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026، عندما يستضيف خصمه رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو. تأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني “الليجا”، وسط طموحات الملكي في استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة.



ريال مدريد بعد هزيمة أوروبا

يخوض ريال مدريد المباراة تحت ضغط كبير بعد الهزيمة الثقيلة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-2، ما اضطر الفريق لخوض منافسات الملحق المؤهل لدور الستة عشر. وعلى الرغم من ذلك، يظل الفريق في موقع قوي ضمن ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة، خلف المتصدر برشلونة الذي رفع رصيده إلى 55 نقطة بعد فوزه على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موقف رايو فاليكانو في الدوري

على الجانب الآخر، يسعى فريق رايو فاليكانو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني، رغم صعوبة المباراة. ويحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة له في سعيه للهروب من منطقة الخطر وتعزيز موقعه في منتصف الجدول.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 3.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة أداءً مكثفًا من ريال مدريد لتعويض خسارته الأوروبية، بينما سيحاول رايو فاليكانو استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مفاجئة. المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا لتقارب المنافسة على صدارة الدوري وضرورة كل نقطة في سباق الليجا



