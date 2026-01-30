موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025/2026

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة فريق رايو فاليكانو في مباراة منتظرة ضمن منافسات الدوري الإسباني موسم 2025/2026. المباراة ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، وسط حضور جماهيري كبير، يوم الأحد 1 فبراير 2026.

تم تحديد توقيت المباراة بدقة لتناسب مختلف الدول العربية، حيث ستبدأ المباراة في تمام:

الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت المغرب العربي

تأتي هذه المباراة في إطار منافسات الدوري الإسباني (الليجا)، حيث يسعى ريال مدريد لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية على أرضه وبين جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

ستكون شبكة beIN Sports هي القناة الرسمية والوحيدة الناقلة للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تمتلك حقوق بث جميع مباريات الليجا الإسبانية لهذا الموسم، مما يتيح لعشاق كرة القدم متابعة المباراة مباشرة بجودة عالية.

وسيتم عرض المباراة عبر قنوات beIN Sports المشفرة، لعملاء الشبكة في المنطقة، مع تقديم تحليلات ما قبل وبعد المباراة، بالإضافة إلى استوديوهات فنية لتغطية كافة الجوانب التكتيكية والفنية للمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ورايو فاليكانو.

أهمية المباراة بالنسبة لريال مدريد

تشكل مواجهة رايو فاليكانو محطة مهمة لريال مدريد، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم. الفريق يسعى لتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب والحفاظ على موقعه بين الكبار، بينما يسعى رايو فاليكانو إلى إحداث المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية على ملعب البرنابيو.

هذه المباراة تعد فرصة للجماهير لمتابعة الأداء المميز للاعبي ريال مدريد، وخاصة على ملعبهم وبين جمهورهم، وسط توقعات بمواجهة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق حتى صافرة النهاية.



