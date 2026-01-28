تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا

كشف ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه بنفيكا البرتغالي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة على ملعب «النور» بالعاصمة لشبونة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

تيبو كورتوا خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، هويسن، وكاريراس

فالفيردي، أسينسيو، هويسن، وكاريراس خط الوسط: جولر، تشواميني، جود بيلينجهام

جولر، تشواميني، جود بيلينجهام الهجوم: ماستانتونو، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويهدف إلى الفوز لحسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16، وتجنب الحسابات المعقدة في حالة التعادل أو الخسارة. ويستند الملكي إلى سجله التاريخي أمام الفرق البرتغالية، حيث لم يخسر في آخر 10 مواجهات أوروبية أمام الأندية من البرتغال، محققًا 8 انتصارات وتعادلين، منها 4 انتصارات متتالية خارج الديار.

على الجانب الآخر، يدخل بنفيكا اللقاء تحت ضغط كبير، بعد أن فقد فرص التأهل المباشر، ويقبع الفريق عند 6 نقاط، ما يجعل الفوز على ريال مدريد ضرورة وحيدة لإبقاء حظوظه قائمة في الوصول إلى الأدوار الإقصائية، بعد خسارته 2-0 أمام يوفنتوس في الجولة السابقة.

تحمل المباراة أيضًا بعدًا شخصيًا، إذ يعود جوزيه مورينيو، المدير الفني لبنفيكا، لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد، الذي يقوده تلميذه السابق ألفارو أربيلوا، في صدام يحمل طابع «الأستاذ والتلميذ» على أرضية الملعب.

طاقم التحكيم:

الحكم الرئيسي: دافيدي ماسا (إيطاليا)

المساعدون: فيليبو ميلي، ستيفانو ألاسيو

الحكم الرابع: لوكا بياريتو

تقنية الفيديو: ماركو دي بيليو، بمساعدة جيانلوكا أوريليانو

المباراة تحمل أهمية مزدوجة لريال مدريد لبسط سيطرته على المجموعة وحسم التأهل المباشر، ولينتزع بنفيكا فرصة أخيرة للحفاظ على أمل الوصول إلى الملحق الأوروبي.