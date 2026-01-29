ريال مدريد يفاوض أوناي إيمري بعد الخسارة من بنفيكا بدوري الأبطال

كشفت تقارير إعلامية عن نادي ريال مدرير الإسباني دخل في مفاوضات مع أوناي إيمري المدير الفني لفريق استون فيلا الإنجليزي لقيادة الفريق الملكي.



وتلقي فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة أربيلو خسارة أمام نظيره فريق بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس فى الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وسبق وأن أطاح نادي ريال مدريد بمدربه تشابي ألونسو والإستعانة بخدما أربيلو بديلا عنه.



وبحسب تقارير إعلامية فإن أوناي إيمري المرشح الأبرز لتولي قيادة ريال مدريد، إذا قرر النادي تغيير مدربه وذلك بعد خسارة الميرنجي امام فريق بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.



وأفادت التقارير أن المفاوضات جرت بين إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مع أوناي إيمري منذ فترة حول إمكانية تدريب الفريق الملكي.



وكان أوناي إيمري لمح في وقت سابق حول إمكانية الرحيل عن تدريب أستون فيلا وذلك بعد تصريحاته الصادمة عن أن فريقه ليس من المرشحين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.