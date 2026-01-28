أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»

قال أسطورة روسيا أندري أرشافين، لاعب أرسنال السابق، إنه يتمنى فشل المدرب ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد.

وكانت إدارة ريال مدريد قد أسندت مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم للمدرب أربيلوا بعد إقالة المدرب السابق تشابي ألونسو.

وقال أرشافين في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: "أنا مندهش لأن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة يتيمة".

وأضاف: "ريال مدريد كان يلعب بصورة سيئة جدًا، وأنا أعتقد أن أربيلوا لا يزال في موقف صعب".

وتابع أيقونة الكرة الروسية: "كمشجع لنادي برشلونة، أتمنى أن يفشل أربيلوا".

وأكمل شرح فكرته بالقول: "بالنسبة للمدرب أربيلوا، فإن الأمر الأهم بالنسبة له يتمثل في التواصل مع اللاعبين، وليس في وضع الاستراتيجيات، تشابي ألونسو فشل في إنجاز المهمة".

ويأمل أربيلوا أن ينجح في مهمته مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، وبالتأكيد فإن فرص استمراره في الموسم الجديد قائمة بشرط تحقيق النجاحات المحلية والقارية خلال الموسم الحالي.

ويملك أربيلوا كل ما يلزم للنجاح محليًا وقاريًا هذا الموسم، شريطة أن ينجح في استخدام قدرات فريقه بالشكل الأمثل.