«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي
روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم
النائب العام يُحيل شكوى «المهن الطبية» للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»
«أبو العينين»: «مدبولي» واحد من أفضل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر المُعاصر
أبو العينين: «مدبولي» واجه تحديات صعبة بكفاءة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية كبيرة
لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد
عضو بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل بداية لحمايتهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا
شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي
وكيل «أليو ديانج» يكشف كواليس العروض المُقدمة للاحتراف الأوروبي
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»

قال أسطورة روسيا أندري أرشافين، لاعب أرسنال السابق، إنه يتمنى فشل المدرب ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد.

وكانت إدارة ريال مدريد قد أسندت مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم للمدرب أربيلوا بعد إقالة المدرب السابق تشابي ألونسو.

وقال أرشافين في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: "أنا مندهش لأن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة يتيمة".

وأضاف: "ريال مدريد كان يلعب بصورة سيئة جدًا، وأنا أعتقد أن أربيلوا لا يزال في موقف صعب".

وتابع أيقونة الكرة الروسية: "كمشجع لنادي برشلونة، أتمنى أن يفشل أربيلوا".

وأكمل شرح فكرته بالقول: "بالنسبة للمدرب أربيلوا، فإن الأمر الأهم بالنسبة له يتمثل في التواصل مع اللاعبين، وليس في وضع الاستراتيجيات، تشابي ألونسو فشل في إنجاز المهمة".

ويأمل أربيلوا أن ينجح في مهمته مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، وبالتأكيد فإن فرص استمراره في الموسم الجديد قائمة بشرط تحقيق النجاحات المحلية والقارية خلال الموسم الحالي.

ويملك أربيلوا كل ما يلزم للنجاح محليًا وقاريًا هذا الموسم، شريطة أن ينجح في استخدام قدرات فريقه بالشكل الأمثل.

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فندق على سطح القمر
دجاج معصج
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
