رومانو يحسم الجدل حول بقاء ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد

حسم الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو ، الجدل الدائر حول مستقبل الإنجليزي ترينت ألكسندر- أرنولد ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا بقاء اللاعب ضمن صفوف ريال مدريد وعدم صحة الأنباء المتداولة حول رحيله.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية ، في الأيام الماضية إلى خروج الظهير الإنجليزي من حسابات المدرب ألفارو أربيلوا، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن بحثه عن وجهة جديدة خلال الميركاتو الحالي.

إلا أن رومانو نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الشائعات حول رحيل ترينت غير صحيحة. اللاعب متحمس لمستقبله مع ريال مدريد، ويرغب في إثبات مستواه للنادي والجماهير».

يُذكر أن ألكسندر-أرنولد كان قد اتخذ قرارًا لافتًا بالرحيل عن ليفربول خلال العام الماضي، من أجل خوض تجربة جديدة بقميص ريال مدريد، حيث انضم إلى النادي الملكي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني للمشاركة في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

ورغم ذلك، لم يحظ اللاعب بفرصة الظهور المنتظم خلال موسم 2025-2026، بعدما عانى من سلسلة إصابات، اكتفى على إثرها بالمشاركة في 11 مباراة فقط بمختلف المسابقات.