تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب «دا لوز»، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، خاصة بالنسبة للنادي الملكي الذي يسعى لحسم تأهله المباشر إلى دور الـ16.



موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون الحاجة لخوض مرحلة الملحق. في المقابل، يعاني بنفيكا من تراجع نتائجه هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز التاسع والعشرين برصيد 6 نقاط فقط، ما يقلص آماله في المنافسة ويجعل اللقاء بمثابة فرصة أخيرة لحفظ ماء الوجه أمام جماهيره.

مبابي سلاح ريال مدريد الأول

يعتمد ريال مدريد بشكل كبير على نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي يُعد الورقة الرابحة للفريق في المواجهات الكبرى. ويأمل الجهاز الفني في حسم المباراة مبكرًا عبر الضغط الهجومي واستغلال سرعة مبابي ومهارات فينيسيوس جونيور، إلى جانب الدعم القادم من خط الوسط بقيادة جود بيلينجهام.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام بنفيكا

من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل متوازن يجمع بين القوة الدفاعية والفعالية الهجومية.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أردا جولر، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: ماستانتونو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور







