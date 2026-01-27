آدم وارتون يشعل الصراع بين ليفربول وريال مدريد.. من يفوز بصفقة الـ100 مليون يورو؟

أصبح آدم وارتون لاعب وسط كريستال بالاس الإنجليزي حديث الأندية الكبرى في أوروبا بعد الأداء اللافت الذي قدمه منذ انتقاله من بلاكبيرن روفرز مطلع عام 2024 مقابل 21 مليون يورو فقط.

ويتميز وارتون البالغ من العمر21 عاما بذكائه التكتيكي قدرته على قراءة المباراة وتحكمه في إيقاع اللعب ما جعله لاعبا محوريا في تشكيلة المدرب أوليفييه جلاسنر بالاضافة الى مهاراته في التمرير وبناء الهجمات والتحرك الذكي داخل الملعب وجعلته أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز وجذب أنظار المنتخب الإنجليزي الذي يتوقع أن يضمه إلى صفوفه في كأس العالم 2026.

وأصبح الصراع بين ليفربول وريال مدريد على وارتون من أكثر الصفقات المرتقبة في أوروبا وسط ترقب عشاق كرة القدم لخطوة الناديين القادمة التي قد تغير موازين قوة خط الوسط في الموسم المقبل.

الصراع بين ليفربول وريال مدريد

وخلال الأشهر الماضية أبدى نادي ريال مدريد اهتمامًا ملحوظا بضم وارتون لتعزيز خط وسطه لكن المفاوضات لم تتطور إلى صفقة عملية وتدخل ليفربول بقوة حيث يسعى النادي الإنجليزي لإنهاء الصفقة سريعا قبل ارتفاع القيمة السوقية للاعب.

وتشير التقارير البريطانية إلى أن ليفربول مستعد لضخ مبلغ قد يصل أو يتجاوز 100 مليون يورو مقابل اللاعب مع توقيع عقد يمتد لخمس سنوات في محاولة لحسم الصفقة قبل أي تدخل جديد من ريال مدريد أو أندية أخرى.

استثمار طويل المدى

ويرى خبراء كرة القدم أن ضم وارتون يمثل استثمارا طويل المدى فمواصفاته الفنية تتوافق تماما مع أسلوب لعب ليفربول الذي يعتمد على الضغط العالي الحركة المستمرة التمريرات السريعة وكسر خطوط الدفاع.

ويضيف صغر سن اللاعب قيمة اقتصادية إضافية إذ يمكن أن يصبح حجر أساس للفريق لسنوات مع إمكانية بيع اللاعب مستقبلا بمبالغ أكبر إذا واصل التطور بنفس المستوى.

ليفربول في حاجة ملحة

تأتي هذه الصفقة في وقت صعب للفريق الإنجليزي على المستوى المحلي بعد سلسلة نتائج مخيبة كان آخرها الهزيمة أمام بورنموث 3-2 في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل ليفربول في إضافة عنصر إبداع وطاقة جديدة لوسط الفريق خاصة مع اقتراب منافسات كأس العالم التي قد تزيد من قيمة اللاعب السوقية وهو ما يجعل الصفقة أكثر إلحاحًا وإستراتيجية.

الصفقة القادمة

وإذا نجح ليفربول في حسم الصفقة سيكون آدم وارتون إضافة قوية لفريقه ما يساهم في رفع مستوى خط الوسط وإضفاء مزيد من الإبداع والطاقة إلى جانب استمرار سياسة الإنفاق الكبير التي أصبح النادي يتبعها في سوق الانتقالات لضمان المنافسة على جميع الأصعدة محليا وأوروبيا.