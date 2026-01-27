ليفربول يخطط لضخ أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد مع هدف ريال مدريد

خطط نادي ليفربول الإنجليزي لتحرك قوي في سوق الانتقالات لتعزيز وسط ملعبه، حيث تشير تقارير صحفية إلى استعداد النادي لإنفاق أكثر من 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع الشاب آدم وارتون، نجم كريستال بالاس.

وأكدت شبكة "بي إن سبورتس" أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أصبح محط اهتمام الأندية الكبرى بعد تألقه اللافت مع بالاس منذ انضمامه في بداية 2024 قادمًا من بلاكبيرن روفرز، ما جعله واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي اهتمام ليفربول في وقت تعثرت خلاله مفاوضات وارتون مع ريال مدريد، ما دفع إدارة "الريدز" لمحاولة حسم الصفقة سريعًا لتدعيم خط الوسط وبناء مستقبل قوي للفريق، رغم القيمة المالية الكبيرة التي يطلبها نادي كريستال بالاس للتخلي عن نجمه الشاب.