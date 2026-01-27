قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
تحقيقات وملفات

عروض من كبار أوروبا.. 5 أسباب تجبر مانشستر سيتى على الاحتفاط بـ عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

يعيش الجناح المصري عمر مرموش فترة حاسمة في مسيرته الأوروبية مع مانشستر سيتي بعد تصاعد الشائعات بشأن رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتلقى اللاعب عروضا مغرية من كبار الأندية الأوروبية أبرزها بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي وأندية من الدوري الإيطالي والتركي في ظل بحث هذه الفرق عن جناح موهوب قادر على إحداث فرق هجومي سريعا.

ورغم هذه الاهتمامات العديدة يبدو أن مانشستر سيتي اتخذ موقفا حذرا مؤكدا أن رحيل مرموش خلال الشتاء لن يكون سهلا خاصة في ظل الحاجة إلى استقرار الخط الهجومي قبل انطلاق المعارك الكبرى على المستوى المحلي والقاري.

عروض كبرى ومنافسة محتدمة

أصبحت أندية أوروبا الكبرى تتابع مرموش عن كثب بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حيث أظهر مهارات هجومية عالية وسرعة في التحرك وذكاء تكتيكي مميز.

ودفع ذلك بايرن ميونيخ وتوتنهام لتقديم عروض لضمه بينما أبدت أندية الدوري الإيطالي والتركي اهتماما ملموسا بالتعاقد معه لكن الإدارة الإنجليزية تميل إلى التمسك باللاعب في الوقت الحالي معتبرة أن التخلي عنه خصوصا دون وجود بديل جاهز قد يضر بالخطط الفنية للفريق ويؤثر على توازن الهجوم بقيادة النرويجي إيرلينج هالاند.

المرونة التكتيكية 

تتمثل أبرز نقاط قوة مرموش في قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي سواء على الجناحين أو كمهاجم ثاني لدعم هالاند ما يمنحه قيمة إضافية داخل خطط بيب جوارديولا.

وتتيح هذه المرونة للمدرب الإسباني تغيير تكتيكه خلال المباريات دون الحاجة لتغيير العناصر الأساسية وهو عامل مهم مع ازدحام المباريات بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

الأداء والإحصائيات رغم الغياب الطويل

ورغم قلة مشاركته بعد العودة من كأس الأمم الأفريقية سجل مرموش هدفه الأول في الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون مؤكدا أنه يملك القدرة على التألق مع الوقت.

وتوضح الأرقام أنه أثناء لعبه مع آينتراخت فرانكفورت كان متوسط مساهمته التهديفية 0.94 هدف لكل 90 دقيقة بينما انخفض هذا الرقم إلى 0.58 مع السيتي بسبب غيابه الطويل والإصابة في الركبة.

وعلى الرغم من ذلك يرى جوارديولا أن هذه البداية لا تعكس إمكانيات اللاعب الحقيقية وأن منح اللاعب وقتا أكبر للمشاركة قد يعيد له بريقه ويمنحه فرصة لتقديم أفضل أداء ممكن.

التقدير الفني 

أشاد جوارديولا بقدرات مرموش خلال المباراة الأخيرة مؤكدا أنه جناح يتمتع بحس تهديفي عالي ويمتلك طاقة كبيرة في تحريك اللعب.

ووصفه باللاعب الاستثنائي القادر على تقديم خيارات متعددة في الهجوم مشددا على أن التفريط فيه الآن سيكون خطأ فادحا خاصة في ظل ضغط المباريات القادمة وصعوبة تعويضه بسرعة.

الاستثمار المالي والمستقبلية المحتملة

تبلغ قيمة انتقال مرموش من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي 75 مليون يورو ما يجعل التفريط فيه خطوة محفوفة بالمخاطر.

ويعتبره النادي مشروع جناح مستقبلي يمكنه التطور سريعا تحت قيادة جوارديولا ما يجعل بقاءه أولوية للحفاظ على خط هجوم قوي ومتنوع.

عمر مرموش مانشستر سيتي الانتقالات الشتوية الأندية الأوروبية بايرن ميونيخ توتنهام الدوري الإيطالي

