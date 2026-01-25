قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟

عاد عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي إلى طريق التألق بعد فترة غياب عن التسجيل ونجح في كسر صيامه التهديفي في الموسم الحالي بعد عودته من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأحرز عمر مرموش الذي قدم مستوى مميزا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا أحرز هدفين مهمين في الدور ربع النهائي ضد زيمبابوي و كوت ديفوار ليقود الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة. ورغم تميز مرموش في البطولة القارية إلا أن السؤال كان يدور حول عودته إلى مانشستر سيتي الفريق الذي انتقل إليه في يناير 2025.

ورغم حالة عدم الاستقرار التي عاشها الفريق الإنجليزي في بداية الموسم قدم مرموش نفسه في الدوري الإنجليزي بقوة. في المباراة الأخيرة ضد ولفرهامبتون واندررز سجل مرموش هدفًا رائعًا ليقود سيتي لفوز مهم بثنائية نظيفة.

واستغل مرموش تمريرة سريعة داخل منطقة الجزاء ثم راوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد الكرة إلى المرمى محرزا أول أهدافه في الموسم الحالي.

رقم استثنائي على ملعب الاتحاد

بهدفه في المباراة أصبح مرموش يسجل هدفه الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو رقم قياسي بالنسبة له خاصةً وأن جميع أهدافه السبعة السابقة في المسابقة جاءت على ملعب سيتي الاتحاد.

وتعد هذه الظاهرة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البريميرليج حيث سجل مرموش كل أهدافه في أول 8 أهداف له على ملعب واحد وهو رقم لم يتحقق من قبل للاعبين في مثل هذه الظروف.

مسيرة تصاعدية 

وأثبت مرموش الذي إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت نفسه داخل الفريق تحت إشراف المدرب بيب جوارديولا ففي الموسم الماضي أحرز مرموش هاتريك ضد نيوكاسل يونايتد إلى جانب أهداف أخرى ضد فرق مثل برايتون و ليستر سيتي و كريستال بالاس و بورنموث ليتحول إلى أحد الأوراق الرابحة للفريق في النصف الثاني من الموسم.

ومع تسجيل مرموش أهدافا في المباريات التي شارك فيها تأكد أن سيتي كان يحصد 5 انتصارات من أصل المباريات التي سجل فيها مرموش بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل 2-2 ضد برايتون. ولم يعرف الفريق طعم الخسارة في أي مباراة سجل فيها اللاعب المصري.

عمر مرموش مانشستر سيتي مرموش بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا 2025 زيمبابوي الدوري الإنجليزي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

معرض القاهرة الدولي للكتاب

هيكل والأهرام في الصالون الثقافي بمعرض الكتاب احتفاءً بمرور 150 عامًا على تأسيس الأهرام

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يوجه بتحسين مستوى الخدمات الصحية.. إحالة 150 من العاملين بمستشفى قويسنا للتحقيق |ما السبب؟

معرض القاهرة الدولي للكتاب

من الجناح إلى المكتبات المتنقلة.. مشاركة متميزة لمكتبات مصر العامة في معرض الكتاب

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

