من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟

عاد عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي إلى طريق التألق بعد فترة غياب عن التسجيل ونجح في كسر صيامه التهديفي في الموسم الحالي بعد عودته من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأحرز عمر مرموش الذي قدم مستوى مميزا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا أحرز هدفين مهمين في الدور ربع النهائي ضد زيمبابوي و كوت ديفوار ليقود الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة. ورغم تميز مرموش في البطولة القارية إلا أن السؤال كان يدور حول عودته إلى مانشستر سيتي الفريق الذي انتقل إليه في يناير 2025.

ورغم حالة عدم الاستقرار التي عاشها الفريق الإنجليزي في بداية الموسم قدم مرموش نفسه في الدوري الإنجليزي بقوة. في المباراة الأخيرة ضد ولفرهامبتون واندررز سجل مرموش هدفًا رائعًا ليقود سيتي لفوز مهم بثنائية نظيفة.

واستغل مرموش تمريرة سريعة داخل منطقة الجزاء ثم راوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد الكرة إلى المرمى محرزا أول أهدافه في الموسم الحالي.

رقم استثنائي على ملعب الاتحاد

بهدفه في المباراة أصبح مرموش يسجل هدفه الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو رقم قياسي بالنسبة له خاصةً وأن جميع أهدافه السبعة السابقة في المسابقة جاءت على ملعب سيتي الاتحاد.

وتعد هذه الظاهرة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البريميرليج حيث سجل مرموش كل أهدافه في أول 8 أهداف له على ملعب واحد وهو رقم لم يتحقق من قبل للاعبين في مثل هذه الظروف.

مسيرة تصاعدية

وأثبت مرموش الذي إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت نفسه داخل الفريق تحت إشراف المدرب بيب جوارديولا ففي الموسم الماضي أحرز مرموش هاتريك ضد نيوكاسل يونايتد إلى جانب أهداف أخرى ضد فرق مثل برايتون و ليستر سيتي و كريستال بالاس و بورنموث ليتحول إلى أحد الأوراق الرابحة للفريق في النصف الثاني من الموسم.

ومع تسجيل مرموش أهدافا في المباريات التي شارك فيها تأكد أن سيتي كان يحصد 5 انتصارات من أصل المباريات التي سجل فيها مرموش بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل 2-2 ضد برايتون. ولم يعرف الفريق طعم الخسارة في أي مباراة سجل فيها اللاعب المصري.