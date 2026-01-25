عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق عمر مرموش، نجم منتخب مصر، رقمًا مميزًا في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل.

مرموش يفتتح التسجيل بطريقة رائعة

افتتح الدولي المصري عمر مرموش التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد اختراقه دفاع وولفرهامبتون وتسجيل هدف مبكر أظهر انطلاقته القوية هذا الموسم. ويعد هذا الهدف أول أهداف مرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في مباراته رقم 11، علماً بأنه شارك أساسياً في ثلاث مباريات فقط قبل هذه المواجهة.

مرموش ثالث أكثر المصريين تسجيلًا في الدوريات الأوروبية الكبرى

بهذا الهدف، أصبح مرموش ثالث أكثر اللاعبين المصريين تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 43 هدفًا، خلف محمد صلاح المتصدر بـ225 هدفًا، ومحمد زيدان صاحب المركز الثاني برصيد 47 هدفًا. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة مرموش بين أبرز مهاجمي الكرة المصرية في أوروبا.

مرموش يواصل التألق في الدوري الإنجليزي

كما رفع مرموش رصيده إلى 8 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعادل رقم محمود حسن تريزيجيه، ويتقاسم معه المركز الرابع في قائمة الهدافين المصريين بتاريخ المسابقة. ويأتي هذا الأداء بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، ليشكل إضافة قوية لخط هجوم مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يواصل مطاردة الصدارة

بهذا الفوز، يواصل مانشستر سيتي مطاردته لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، محتلاً المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يواصل وولفرهامبتون معاناته في مؤخرة الترتيب، مما يزيد الضغوط على الفريق في المباريات المقبلة



