الزمالك يُخطط لإنهاء جميع تفاصيل القيد قبل الانتقالات الصيفية.. «الغندور» يكشف التفاصيل
طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»
حلمي طولان: كأس عاصمة مصر ملوش لازمة.. والدوري بدون قيمة
عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ترامب يهدّد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا
«تفكيرهم مريض».. طولان يرد على اتهامه بتمنّي خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن
قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء
«مينفعش يعزمني على حاجة وأرفض».. أحمد فتوح يُوضح علاقته بحسين الشحات
موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة
رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل
مواجهة صعبة.. صلاح سليمان يوجّه نصيحة للاعبي الزمالك للفوز على المصري بالكونفدرالية
رياضة

عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

حقق عمر مرموش، نجم منتخب مصر، رقمًا مميزًا في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل.

مرموش يفتتح التسجيل بطريقة رائعة

افتتح الدولي المصري عمر مرموش التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد اختراقه دفاع وولفرهامبتون وتسجيل هدف مبكر أظهر انطلاقته القوية هذا الموسم. ويعد هذا الهدف أول أهداف مرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في مباراته رقم 11، علماً بأنه شارك أساسياً في ثلاث مباريات فقط قبل هذه المواجهة.

مرموش ثالث أكثر المصريين تسجيلًا في الدوريات الأوروبية الكبرى

بهذا الهدف، أصبح مرموش ثالث أكثر اللاعبين المصريين تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 43 هدفًا، خلف محمد صلاح المتصدر بـ225 هدفًا، ومحمد زيدان صاحب المركز الثاني برصيد 47 هدفًا. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة مرموش بين أبرز مهاجمي الكرة المصرية في أوروبا.

مرموش يواصل التألق في الدوري الإنجليزي

كما رفع مرموش رصيده إلى 8 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعادل رقم محمود حسن تريزيجيه، ويتقاسم معه المركز الرابع في قائمة الهدافين المصريين بتاريخ المسابقة. ويأتي هذا الأداء بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، ليشكل إضافة قوية لخط هجوم مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يواصل مطاردة الصدارة

بهذا الفوز، يواصل مانشستر سيتي مطاردته لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، محتلاً المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يواصل وولفرهامبتون معاناته في مؤخرة الترتيب، مما يزيد الضغوط على الفريق في المباريات المقبلة


 

عمر مرموش مانشيستر سيتي أخبار الرياضة محمد زيدان

