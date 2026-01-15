بسبب صعوبة المنافسة مع هالاند.. عمر مرموش يقترب من العودة إلى البوندسليجا

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن دخول الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، دائرة اهتمامات أحد كبار أندية القارة العجوز، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأفادت التقارير أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يضع مرموش، صاحب الـ26 عامًا، ضمن أولوياته لدعم الخط الأمامي، في ظل معاناة الفريق الهجومية مؤخرًا، حيث ترى إدارة النادي أن اللاعب المصري يمثل حلًا مناسبًا على المدى الطويل.

وأضافت التقارير أن دورتموند يجهز للتقدم بعرض رسمي إلى مانشستر سيتي خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يفتح الباب أمام عودة مرموش إلى الدوري الألماني، وربما في وقت مبكر خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان عمر مرموش قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو.

وشارك مرموش مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة.

وتشير المعطيات إلى أن اللاعب يدرك صعوبة حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق في ظل وجود النرويجي إيرلينج هالاند، وهو ما يجعله منفتحًا على فكرة الرحيل حال توفر عرض مناسب، خاصة أن عقده يمتد حتى عام 2029، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية نحو 65 مليون يورو.