فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة محدثة تضم عددًا من الأندية الأفريقية الخاضعة لعقوبة منع القيد، على خلفية قضايا معلقة تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، ما ترتب عليه إيقاف تلك الأندية عن إبرام صفقات جديدة لحين تسوية أوضاعها القانونية.

وتضم القائمة نادي الزمالك، إلى جانب عدة أندية من مختلف القارات الأفريقية، في مقدمتها شباب بلوزداد الجزائري، ويليتي إف سي وساجرادا إسبيرانسا من أنجولا، وفيزين إف سي الغاني، ونجيزي بلاتينيوم من زيمبابوي، إضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي.

كما شملت العقوبات أندية أهلي بنغازي والنصر الليبيين، وسانت جورج الإثيوبي، والفلاح عطبرة السوداني، وأفريكا سبورتس الإيفواري، إلى جانب أندية تنزانية وجنوب أفريقية وزامبية، من بينها سينجيدا بلاك ستارز، كين جولد، تي إس جالاكسي، فري ستات ستارز، ونكانا الزامبي.

وتُفرض هذه العقوبات بشكل مؤقت، على أن تُرفع فور التزام الأندية بسداد المستحقات المالية المتأخرة أو تسوية النزاعات القانونية العالقة، وفق لوائح «فيفا» المنظمة لشؤون الانتقالات وحماية حقوق اللاعبين والمدربين.