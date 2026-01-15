قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين

فيفا
فيفا
حمزة شعيب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة محدثة تضم عددًا من الأندية الأفريقية الخاضعة لعقوبة منع القيد، على خلفية قضايا معلقة تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، ما ترتب عليه إيقاف تلك الأندية عن إبرام صفقات جديدة لحين تسوية أوضاعها القانونية.

وتضم القائمة نادي الزمالك، إلى جانب عدة أندية من مختلف القارات الأفريقية، في مقدمتها شباب بلوزداد الجزائري، ويليتي إف سي وساجرادا إسبيرانسا من أنجولا، وفيزين إف سي الغاني، ونجيزي بلاتينيوم من زيمبابوي، إضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي.

كما شملت العقوبات أندية أهلي بنغازي والنصر الليبيين، وسانت جورج الإثيوبي، والفلاح عطبرة السوداني، وأفريكا سبورتس الإيفواري، إلى جانب أندية تنزانية وجنوب أفريقية وزامبية، من بينها سينجيدا بلاك ستارز، كين جولد، تي إس جالاكسي، فري ستات ستارز، ونكانا الزامبي.

وتُفرض هذه العقوبات بشكل مؤقت، على أن تُرفع فور التزام الأندية بسداد المستحقات المالية المتأخرة أو تسوية النزاعات القانونية العالقة، وفق لوائح «فيفا» المنظمة لشؤون الانتقالات وحماية حقوق اللاعبين والمدربين.

فيفا الأندية الموقوفة عن القيد الزمالك

