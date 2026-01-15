قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الإسراء والمعراج.. اعرف بما كان يدعو النبي فجبر الله خاطره بمعجزة
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
رياضة

الزمالك يفوز على المصري بثنائية ويودع كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا معنويًا على حساب المصري البورسعيدي، في ختام مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية.

والتقى الزمالك مع المصري البورسعيدي مساء اليوم في الجولة السابعة من منافسات دور المجموعات، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا حرس الحدود وسموحة والاتحاد السكندري وزد إف سي وكهرباء الإسماعيلية.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعدما نجح أحمد شريف مهاجم الأبيض في تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء، سددها بنجاح في الشباك عند الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك محاولاته لتعزيز النتيجة، قبل أن ينجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليؤمن فوز الأبيض بثنائية نظيفة حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 11 نقطة في الصدارة.

ورغم تحقيق الفوز في الجولة الختامية، تأكد رسميًا وداع الزمالك منافسات بطولة كأس الرابطة من دور المجموعات.

الزمالك المصري كأس عاصمة مصر

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ظاهرة جوية

خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

المتهمين

القبض على لصين سرقا دراجة نارية بالجيزة

حبشي يتابع سير و انتظام الخدمات الأساسية بمدينة " سلام مصر" شرق بورسعيد

حبشي يتابع سير وانتظام الخدمات الأساسية بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد

المتهمين

سقوط لصوص سرقة أغطية الصرف الصحى بقنا

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

