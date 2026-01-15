مواعيد مباراتي الجونة وبيراميدز وزد والمصري في دور الـ16 من كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباراتي الجونة مع بيراميدز، وزد أمام المصري، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الجونة مع بيراميدز في تمام الثانية والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري، على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ذاته، يصطدم فريق زد بنظيره المصري، في مباراة تقام يوم الأربعاء 21 يناير الجاري، على استاد برج العرب، وتنطلق أيضًا في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

وتأتي هذه المواجهات في إطار سعي الفرق المتنافسة لحجز مقعد في الدور ربع النهائي من البطولة الأقدم في الكرة المصرية.